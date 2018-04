Thế giới ngày 1/5: Iran cảnh báo tấn công đáp trả Mỹ và đồng minh

Các sĩ quan Mỹ trong lễ đóng cửa CJFLCCH. Ảnh: Stripes.

"Lễ đóng cửa Trụ sở Bộ tư lệnh Các lực lượng bộ binh liên quân (CJFLCCH) được tổ chức tại thủ đô Baghdad, đánh dấu sự kết thúc của các chiến dịch tiến công lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq, đồng thời cho thấy sự thay đổi trong cơ cấu và trách nhiệm của liên quân. Mục tiêu sắp tới là huấn luyện, phát triển khả năng tự chiến đấu cho lực lượng an ninh Iraq", AFP dẫn thông cáo từ liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu công bố hôm qua.



Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố chiến thắng trước IS hồi tháng 12/2017, 5 tháng sau khi quân đội Iraq giải phóng thành phố Mosul, sào huyệt lớn nhất của IS tại quốc gia này. Tuy nhiên, phiến quân IS vẫn thực hiện nhiều vụ đánh bom, ám sát và phục kích tại Iraq cũng như kiểm soát một phần lãnh thổ tại Syria.