Tượng Ronaldo bị đốt

Bồ Đào NhaBức tượng đồng của Cristiano Ronaldo trên đảo quê hương Madeira bị một thanh niên đổ chất dễ cháy rồi châm lửa, quay video đăng mạng xã hội kèm thông điệp kỳ quái.

Vụ việc xảy ra sáng 20/1 trước Bảo tàng CR7 ở thành phố Funchal, nơi tôn vinh sự nghiệp của siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng, một thanh niên ăn mặc luộm thuộm tự quay cảnh đổ chất lỏng dễ cháy lên bức tượng đồng của Ronaldo rồi châm lửa.

Phóng hỏa tượng Ronaldo Tượng Ronaldo bị phóng hỏa ở Bồ Đào Nha.

Khi ngọn lửa bùng lên bao trùm bức tượng, người này lùi lại tránh nguy hiểm rồi nhảy múa theo nhạc rap phát ra từ chiếc loa mang theo. Đoạn clip được đăng lên Instagram cá nhân có khoảng 1.000 người theo dõi, kèm dòng chữ: "Đây là lời cảnh báo cuối cùng của Chúa".

Ngọn lửa ban đầu lan nhanh nhưng sớm tắt. Chưa rõ bức tượng có bị hư hại vĩnh viễn hay không.

Tuy nhiên, hành động này khiến dư luận, đặc biệt là người hâm mộ Ronaldo, bức xúc. Nhiều bình luận xem việc phóng hỏa bức tượng là "vô nghĩa", "chỉ để câu tương tác" và "xúc phạm danh dự của một biểu tượng".

Cảnh sát Bồ Đào Nha (PSP) cho biết đã xác định được danh tính nghi phạm, nhưng chưa bắt giữ. Một nguồn tin từ lực lượng PSP tại Funchal nói người này "từng gây ra những vụ việc tương tự".

Cristiano Ronaldo dự lễ khánh thành bức tượng của mình ở Funchal, đảo Madeira, Bồ Đào Nha ngày 21/12/2014. Ảnh: EPA

Bức tượng bị phóng hỏa là bản sao bằng đồng đặt trước Bảo tàng CR7 gần một thập kỷ qua. Tác phẩm từng gây chú ý vì ngoại hình và chi tiết nhạy cảm, đồng thời cũng từng bị các cổ động viên Lionel Messi vẽ bậy năm 2016 sau khi Ronaldo thất bại trong cuộc đua Quả Bóng Vàng.

Ronaldo, hiện thi đấu cho Al Nassr ở Saudi Pro League, từng cùng gia đình trở về Madeira dự lễ khánh thành tượng năm 2014. Khi đó, anh gọi đây là "khoảnh khắc rất đặc biệt" trong sự nghiệp.

Đại diện Bảo tàng CR7 cho biết vụ việc đang được cảnh sát xử lý và từ chối bình luận thêm.

Hồng Duy (theo Daily Mail)