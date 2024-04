Tượng Phật Ngọc hòa bình thế giới trên đỉnh núi Sam

Tượng Phật Ngọc song sinh hòa bình thế giới ngự trên đỉnh núi Sam được làm từ ngọc bích có nguồn gốc từ Vancouver Canada có ý nghĩa đem đến an lành và bình an cho nhân loại.

Với những tín đồ Phật giáo, bức tượng Phật ngọc hòa bình thế giới được biết đến là tín vật thuộc sở hữu của vợ chồng ông Ian Green và bà Judy Green người Australia. Tượng được các nghệ nhân Thái Lan chạm khắc từ ngọc bích nguyên khối 18 tấn, phát hiện tại Canada vào năm 2000. Sau 8 năm, đến tháng 12/2008 thì hoàn thành. Đây là pho tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới được tạc theo khuôn tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong bảo tháp Đại giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ).

Phật Ngọc hòa bình song sinh trên đỉnh núi Sam. Ảnh: Ngọc Tài

Tại Việt Nam, năm 2018 Khu du lịch Văn hóa Tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam thỉnh và an vị một bức tượng "song sinh" với tượng Phật ngọc hòa bình thế giới. Theo ban quản lý di tích, việc làm này nhằm mục đích cho bà con và tăng ni Phật tử không có điều kiện hành hương sang bồ đề đạo tràng Ấn Độ để chiêm bái tượng Phật nguyên mẫu.

Tượng Phật Ngọc trên đỉnh núi Sam cạnh nhà ga cáp treo được chế tác bởi các nghệ nhân lành nghề vùng biên giới Thái Lan – Myanma. Tượng cũng được tạc theo khuôn mẫu của tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bên trong bảo tháp Đại Giác Ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ. Hình ảnh này tượng trưng cho "sự giác ngộ, viên mãn, may mắn và bình an". Sau khi hoàn thành, pho tượng được đội ngũ tăng đoàn Thái Lan ấn chứng cùng sự gieo duyên an vị của các thiền sư trên đỉnh tuyết sơn Hymalaya và vận chuyển về Việt Nam bằng đường biển.

Dịp lễ 30/4 này, du khách có thể cùng gia đình về An Giang, ghé thăm Châu Đốc, đến Núi Sam thăm viếng các danh thắng như Miếu Bà Chúa xứ, Sơn lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, chùa Hang và chiêm bái bức tượng "song sinh" với tượng Phật ngọc hòa bình thế giới. Nơi đây bốn mùa gió thoảng, nhiều cây xanh, bên dưới là cánh đồng.

Thông xe cầu Châu Đốc giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến miền Tây. Ảnh: Ngọc Tài

Trước đây, để lên đỉnh núi, khách hành hương thường dọn đi xe máy quanh sườn núi. Tuy nhiên, từ năm 2021, tỉnh An Giang đã đưa vào vận hành hệ thống cáp treo với tổng chiều dài 900m, với 37 cabin, mỗi cabin có sức chứa 8 hành khách vận hành liên tục.

Khách du lịch sẽ được trải nghiệm cảm giác cưỡi mây ngắm toàn cảnh Châu Đốc và đắm mình trong không gian Phật giáo thanh bình. Đặc biệt cầu Châu Đốc vừa thông xe sáng 23/4 sẽ giúp hành khách rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM đi các tỉnh miền Tây và ngược lại.

Lan Anh