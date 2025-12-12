Tượng Phật cao 7,2 m tại núi Bà Đen

Tây NinhTượng Đức Phật Câu Na Hàm ngồi trên đài sen chế tác bằng công nghệ gia công áp lực cao từ đồng đỏ, sơn nhũ vàng 24k, an vị tại vườn Ưu Đàm trên đỉnh núi Bà Đen từ 29/12.

Lễ an vị tượng Đức Phật Câu Na Hàm sẽ diễn ra tại núi Bà Đen (Tây Ninh) ngày 29/12 (ngày 10/11 âm lịch), do Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì. Du khách, Phật tử cả nước và Nam bộ có thể đến tham gia, chiêm bái trước thềm năm mới.

Tượng tọa lạc trong Vườn Ưu Đàm - khu vườn thiền nằm ở điểm cao nhất của đỉnh núi Bà Đen. Núi cách TP HCM khoảng 100 km về phía Tây Bắc, cao 968 m, được mệnh danh là "Nóc nhà Nam Bộ".

Tượng cao 7,2 m, ngồi dáng kiết già (hay còn gọi là liên hoa tọa) trên đài sen đặt giữa hồ sen vàng. Toàn bộ bề mặt sơn nhũ vàng 24k, chế tác bằng công nghệ gia công áp lực cao từ chất liệu đồng đỏ.

Tượng Đức Phật Câu Na Hàm với dáng ngồi kiết già, nằm trong vườn thiền cao nhất đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun Group

Đức Phật được chạm khắc tỉ mỉ với khuôn miệng cười nhẹ, đôi mắt nhìn xuống, hướng về phía Đông. Tay phải thủ ấn giáo hóa, tượng trưng cho giai đoạn thuyết giảng trong cuộc đời. Tay trái nâng quả sung, hình ảnh gắn liền hành trình giác ngộ dưới gốc cây ưu đàm.

Tượng hướng về phía Đông với khuôn mặt chạm khắc tỉ mỉ, đôi mắt mở nhẹ nhìn xuống. Ảnh: Sun Group

Bao quanh tượng là thác Ưu Đàm tạo dáng hình tròn, đường kính 50 m, cao 12 m, dựng từ 32 cột vàng tượng trưng cho 32 tướng tốt của Đức Phật. Thác đổ nước xuống hồ sen vàng, mang ý nghĩa tượng trưng cho điều ước mong cầu thịnh vượng và tài lộc của Phật tử khắp nơi.

Tay phải Đức Phật Câu Na Hàm thủ ấn giáo hóa, tay trái cầm quả sung. Ảnh: Sun Group

Trong văn hóa Phật giáo, Đức Phật Câu Na Hàm dịch theo tiếng Phạn là Kanakamuni, tiếng Pali là Konagamana, có nghĩa là "đấng đến từ vàng" hoặc "bậc mang đến sự Hoàng Kim". Ghi chép kinh Phật cho biết Đức Phật từ bỏ thế gian để thực hành 6 tháng khổ hạnh, chứng ngộ dưới gốc cây Udumbara (cây Ưu đàm).

Udumbara là tên tiếng Phạn của cây, hoa, quả sung, loài hoa thần thoại trong Phật giáo, được cho là 3.000 năm mới nở một lần. Theo đó, loài cây, hoa và quả này gắn liền ý nghĩa "hoa mang điềm lành". Trong quan niệm dân gian, cây sung còn mang ý nghĩa của sự sung túc, tròn đầy, may mắn.

Đỉnh núi Bà Đen nhìn từ trên cao. Ảnh: Sun Group

Đức Phật Câu Na Hàm là tượng lớn thứ ba nằm trên đỉnh núi Bà Đen, cùng với Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn và Bồ Tát Di Lặc. Trong đó, tượng Di Lặc được ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên theo mô thức bậc thang, xếp chồng lên nhau thành 54 lớp. Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m, được đúc từ 170 tấn đồng với dáng đứng uy nghiêm trên đỉnh núi.

Đại diện khu du lịch cho biết mỗi tượng đại diện cho một mốc thời gian, trải dài từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, tạo thành một sợi chỉ liền mạch. "Với ba tượng trên, núi Bà Đen trở thành điểm đến để các Phật tử và du khách chiêm bái, cầu mong điềm lành, nhất là trước thềm năm mới", đại diện nói thêm.

Đan Minh