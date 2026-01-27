Tưởng 'nóng trong người', hóa viêm nhiễm sau chuỗi ngày nhậu

TP HCMTiểu buốt sau một tuần nhậu liên tiếp, người đàn ông 41 tuổi tự uống nước giải nhiệt vì nghĩ "nóng trong người", đi khám phát hiện viêm tuyến tiền liệt cấp.

Ngày 27/1, TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết bệnh nhân đến khám trong tình trạng tiểu buốt kéo dài gần một tuần, kèm cảm giác khó chịu vùng hạ vị sau chuỗi ngày tiệc tùng liên miên với lượng rượu bia lớn. Nghĩ cơ thể bị "nhiệt" do uống nhiều bia rượu, người này tự mua các loại nước mát, thuốc thanh nhiệt uống tại nhà nhưng triệu chứng không thuyên giảm.

Xét nghiệm cho thấy bạch cầu niệu tăng cao, cấy nước tiểu dương tính với vi khuẩn Escherichia coli - loại vi khuẩn thường gặp gây nhiễm trùng đường tiết niệu. Siêu âm ghi nhận tuyến tiền liệt sung huyết, dù chỉ số PSA - xét nghiệm hỗ trợ tầm soát ung thư tuyến tiền liệt - vẫn trong giới hạn bình thường.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tuyến tiền liệt cấp tính trên nền cơ thể bị kích thích mạnh bởi rượu bia. Người bệnh được điều trị kháng sinh theo kháng sinh đồ, kết hợp thuốc giảm viêm và tư vấn điều chỉnh chế độ sinh hoạt.

Bác sĩ kiểm tra mẫu xét nghiệm của bệnh nhân. Ảnh: Lâm Anh

Theo bác sĩ Duy, rượu bia là chất kích thích làm giãn mạch và gây sung huyết vùng chậu, trong đó có tuyến tiền liệt. Việc uống nhiều bia rượu nhưng không bù đủ nước khiến nước tiểu trở nên đậm đặc, dễ kích thích niêm mạc đường tiết niệu. Đồng thời, rượu bia làm suy giảm sức đề kháng, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập ngược dòng, gây viêm nhiễm đường tiết niệu - sinh dục.

Trong khi đó, sai lầm phổ biến của nhiều nam giới là nhầm lẫn tình trạng tiểu buốt, tiểu rắt do viêm nhiễm với hiện tượng "nóng trong người", từ đó tự ý điều trị bằng các loại thuốc giải nhiệt. Cách làm này không chỉ không hiệu quả mà còn có thể khiến bệnh diễn tiến nặng hơn hoặc chuyển sang mạn tính, khó điều trị.

Thực tế, sau những ngày nhậu nhẹt liên tục, nhiều người có thể cảm thấy tiểu buốt, xót rát hoặc nóng ran niệu đạo. Trường hợp triệu chứng chỉ thoáng qua và giảm khi uống đủ nước thường không đáng lo. Tuy nhiên, nếu tiểu buốt kéo dài nhiều ngày, tái diễn sau mỗi đợt uống rượu bia, hoặc kèm theo tiểu rắt, tiểu gấp, đau vùng hạ vị hay tầng sinh môn, cần nghĩ đến các bệnh lý như viêm niệu đạo, viêm bàng quang hoặc viêm tuyến tiền liệt.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới hạn chế lạm dụng rượu bia, đặc biệt trong các dịp lễ Tết, đồng thời uống đủ nước để tăng đào thải độc tố cho hệ tiết niệu. Khi xuất hiện triệu chứng bất thường như tiểu buốt, tiểu rắt kéo dài, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám, tuyệt đối không tự chẩn đoán và điều trị tại nhà.

