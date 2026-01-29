Tưởng nhiễm liên cầu khuẩn lợn hóa não mô cầu

Hà NộiMột ngày sau khi bữa nhậu, người đàn ông 52 tuổi sốt cao, đau đầu, đau bụng dữ dội, xuất ban tím đỏ ở ngực, bụng, chân.

Ông vào trung tâm y tế xã để truyền dịch, về nhà tình trạng sức khỏe xấu đi, rơi vào tình trạng kích thích rồi giảm dần ý thức, lơ mơ, ban xuất huyết đỏ tím xuất hiện ở ngực, bụng và hai chi. Nghi ngờ bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn, bác sĩ tuyến dưới đặt nội khí quản, thở máy chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Ngày 27/1, bác sĩ Trần Văn Kiên, Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nặng, da niêm mạc nhợt, xuất hiện nhiều ban xuất huyết dạng tử ban ở mặt, thân mình và hai chân. Bệnh nhân giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu, suy thận cấp, được lọc máu liên tục cấp cứu và làm xét nghiệm sinh học phân tử.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết kết quả xét nghiệm PCR dịch não tủy khẳng định dương tính với Neisseria meningitidis - vi khuẩn não mô cầu, tác nhân lây truyền qua đường hô hấp. Người bệnh bị viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu, suy thận cấp, phù não trên nền xơ gan do nghiện rượu nhiều năm.

"Do rối loạn huyết động nặng, bệnh nhân phải duy trì thuốc vận mạch liều cao, tiên lượng rất dè dặt", bác sĩ nói.

Bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Phúc, liên cầu khuẩn lợn (Streptococcus suis) và vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis) thường bị nhầm lẫn do cùng có khả năng gây nhiễm khuẩn huyết tối cấp với phản ứng viêm toàn thân dữ dội. Khi xâm nhập vào máu, các vi khuẩn này gây tổn thương nội mô mạch máu, rối loạn đông máu, dẫn tới sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và xuất hiện ban xuất huyết hoại tử đặc trưng.

Viêm màng não do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, thường gặp vào mùa đông - xuân, lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp và có khả năng bùng phát thành dịch. Bệnh viêm màng não do não mô cầu thường khó chẩn đoán sớm và tiến triển nhanh. Bệnh khởi phát đột ngột với các triệu chứng sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn hoặc nôn, cứng gáy, rối loạn ý thức từ lơ mơ đến hôn mê, kèm theo ban xuất huyết dạng tử ban đặc trưng.

Nếu được phát hiện sớm và điều trị tích cực đúng phác đồ, bệnh có thể khỏi hoàn toàn. Bệnh này tỷ lệ tử vong cao. Trong số những người sống sót, khoảng 20% để lại di chứng nặng nề như tổn thương não, suy thận, hoại tử chi, rối loạn đông máu kéo dài.

Để phòng bệnh, hạn chế lây truyền vi khuẩn qua đường hô hấp. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt sau khi tiếp xúc với người bệnh hoặc các bề mặt công cộng, giúp loại bỏ vi khuẩn và giảm nguy cơ lây lan. Che miệng bằng khăn giấy hoặc tay khi ho, hắt hơi giúp ngăn chặn sự phát tán của các giọt bắn chứa vi khuẩn.

Viêm màng não do não mô cầu thường bùng phát vào thời điểm giao mùa hoặc khi thời tiết thay đổi. Hạn chế tiếp xúc gần với người có triệu chứng viêm đường hô hấp như sốt, ho, đau họng hoặc sổ mũi. Chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng ngừa bệnh theo lộ trình tiêm chủng khuyến cáo của bác sĩ và các chuyên gia y tế.

Thùy An