Tôi vẫn còn tơ tưởng tới người tình nóng bỏng dù bị vợ phát hiện

Lúc thất tình, tôi không còn suy nghĩ được gì, đầu óc mê muội, mọi tia nắng đều hướng tới người tình.

Tôi là người đàn ông may mắn có vợ xinh và các con thông minh, hiểu chuyện. Tôi có sự nghiệp bình thường, có thể lo đầy đủ cho vợ con. Cách đây ba năm, tôi vô tình vướng phải tình cảm với người phụ nữ khác. Cô ấy là chủ tiệm vàng, thành công nhưng duyên phận lận đận. Cảm mến sự dịu dàng, ân cần, chăm sóc từng chuyện nhỏ nhất với tôi nên tôi từng bước sa chân vào mối tình không chính thức. Tôi hỏi cô ấy vì sao chọn tôi để yêu và tương lai sẽ thế nào. Cô ấy trả lời là tới đâu hay tới đó chứ em không mong gì hơn. Vì vậy, tôi càng lún sâu hơn và phát sinh tình cảm với cô ấy. Thử hỏi làm sao không yêu được, một người phụ nữ xinh đẹp, là chủ tiệm vàng lại chăm sóc mình từng ly từng tí mà không đòi hỏi gì. Tôi tìm đủ mọi lý do để mối quan hệ đó tồn tại mà không có chút do dự.

Gần đây, người tình của tôi thay đổi quan điểm là cần danh phận danh chính ngôn thuận nên có tìm hiểu một số mối quan hệ khác. Khi tìm hiểu ai, tôi đều được biết và càng tin chắc rằng tình yêu của mình là số một, một sự vĩ đại của may mắn dành cho tôi. Sau đó cô ấy chọn được và tiến hành từng bước một rút khỏi mối quan hệ với tôi. Các bạn biết không, tôi đã ghen, đã khổ sở khi người tình thông báo như vậy. Vợ tôi vẫn không hay biết gì, tôi cứ sống với hai cuộc đời như thế và càng yêu sâu đậm người tình. Cứ nghĩ người tình là chân ái cuộc đời và không làm ầm ĩ lên vì cô ấy có người mới. Vợ tôi vẫn bình thường và thương yêu chồng con hết mực.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, người tình cảm thấy chín muồi nên chính thức cắt đứt với tôi bằng một số hành vi lạnh lùng. Tôi thật sự khủng hoảng và tìm cách níu kéo tình yêu mà mình cho rằng là chân ái. Sự níu kéo của tôi trong hai ngày cuối tuần thông qua các tin nhắn, gọi điện và gặp trực tiếp. Tôi không ăn gì được mà chỉ uống nước và sữa, vậy mà vẫn không thấy đói. Có lẽ tình cảm của tôi quá sâu đậm dù khi bắt đầu tôi không cho phép như thế. Vợ tôi vẫn không biết gì và lo cho các con chu toàn, nội ngoại đầy đủ. Lúc thất tình, tôi không còn suy nghĩ được gì, đầu óc mê muội, mọi tia nắng đều hướng tới người tình.

Rồi vợ tôi vô tình đọc được các tin nhắn níu kéo vì điện thoại của hai vợ chồng dùng cùng một tài khoản icloud. Sau khi đọc, vợ tôi im lặng, ngồi bần thần, cảm giác vô định và nói anh nên nghiêm túc suy nghĩ về việc ly hôn rồi đi tới bệnh viện chăm con. Khi vợ nói vậy, tôi không biết là vợ đã biết các tin nhắn mà tôi và người tình nhắn trách móc qua lại. Sau khi vợ đi, tôi dùng kỹ năng về máy tính và phát hiện vợ đã chụp lại nội dung nhắn tin của mình và người tình, liền xóa ngay lập tức. Cả ngày hôm đó, tôi vẫn còn tơ tưởng đến cô người tình nóng bỏng của mình.

Sau khi lên bệnh viện chăm con, vợ nhắn tin chửi tôi không ra gì và em khóc. Những dòng tin nhắn của vợ, tôi cảm nhận được sự bấn loạn và một chút tiêu cực. Lần đầu tiên tôi thấy vợ như vậy. Sau đó tôi chạy lên bệnh viện thăm con và thăm vợ. Vợ lại đứng trước mặt tôi vừa khóc vừa chửi, cách chửi của vợ tôi rất văn minh và tôi đã khóc theo vì biết mình đã sai rất nhiều. Lúc đó tôi đã nghĩ nếu vợ ly hôn, tôi cũng chấp nhận và càng có lý do để tìm tình yêu nóng bỏng khi đã độc thân.

Tối nay, tôi ở nhà ngủ với con trai giữa, mở điện thoại ra thấy vợ chửi tiếp, nội dung thì tôi biết em đã thực sự buồn và cảm thấy đau đớn vì những hành vi của tôi. Đọc liền một mạch tin nhắn của vợ, tôi thấy hình dáng của một cô gái đoan trang, đang phải vật lộn trong cảm xúc tồi tệ nhất khi phát hiện chồng yêu sâu đậm người phụ nữ khác hơn mình về mọi mặt. Tôi nhờ bà nội trông con rồi chạy lên bệnh viện với vợ. Trên đường đi, tôi nhớ tới hình ảnh dịu dàng, tận tụy của vợ. Khi thấy tôi tới, vợ lại chửi tiếp. Sau đó tôi ra ngoài và chia sẻ câu chuyện của mình tới quý độc giả. Mong mọi người giúp tôi được sáng suốt hơn trong quá trình sống sau này.

Minh Huy