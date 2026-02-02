Tượng ngựa cao 7 m tại đường hoa Hà Nội

Linh vật Phúc Mã cao 7 m, dài 10 m, chế tác bằng sơn mài kết hợp chiếu sáng, tạo điểm nhấn tại đường hoa Home Hanoi Xuan 2026 ở Mailand Hanoi City, ngày 7-22/2.

Tác phẩm được tạo tác bằng kỹ thuật sơn mài truyền thống với các mảng màu chủ đạo gồm vàng, đỏ, cam kết hợp hệ thống chiếu sáng, tạo hiệu ứng khác biệt theo thời gian. Ban ngày, lớp phủ phản chiếu ánh sáng tự nhiên; buổi tối, hệ thống đèn giúp khối tạo hình nổi bật giữa nền hoa xuân.

Linh vật Phúc Mã khổng lồ trở thành điểm nhấn của đường hoa. Ảnh phối cảnh: AGS

Ban tổ chức cho biết, hình tượng ngựa biểu trưng sức bền và nhịp chuyển động hướng về phía trước là điểm nhấn của không gian, đồng điệu với chủ đề "Phúc mã phi xuân" của đường hoa năm nay.

"Chúng tôi muốn xây dựng tuyến tham quan thành một hành trình xuyên suốt, trong đó linh vật Phúc Mã đóng vai trò điểm nhấn, gợi câu chuyện khởi đầu năm mới và sự lan tỏa sinh khí và khát vọng phát triển của Thủ đô ngàn năm văn hiến", vị đại diện chia sẻ.

Cổng chào được trang trí bằng hoa và hình linh vật. Ảnh phối cảnh: AGS

Từ vị trí linh vật, không gian đường hoa mở rộng thành trục cảnh quan ngoài trời trong khuôn viên đô thị. Khu vực cổng chào sử dụng chất liệu mây tre kết hợp các cụm hoa tạo hình. Dọc tuyến tham quan là nhiều tiểu cảnh sắp đặt đan xen mảng hoa, cụm trang trí và khu vực dừng chân. Gam màu chủ đạo thiên về sắc ấm, góp phần hình thành bầu không khí lễ hội đầu xuân.

Không gian đường hoa được sắp xếp thành tuyến trải nghiệm liền mạch, nơi mỗi bước chân tương ứng với một chặng theo chủ đề "Phúc mã phi xuân". Những hình ảnh quen thuộc của Tết cổ truyền, phong tục đầu năm, ký ức hội làng và các biểu tượng văn hóa dân gian được chắt lọc, thể hiện bằng ngôn ngữ thẩm mỹ đương đại, tạo nên không gian vừa gần gũi, vừa mới mẻ, khuyến khích sự tham gia và tương tác của du khách.

Sự kiện tái hiện Tết Việt và văn hóa dân gian bằng ngôn ngữ thẩm mỹ đương đại. Ảnh phối cảnh: AGS

Bên cạnh khu trưng bày hoa, phố đi bộ Pont de Long Bien được phát triển thành không gian văn hóa - nghệ thuật với các hoạt động biểu diễn đường phố, trò chơi dân gian, giao lưu cộng đồng và chương trình cuối tuần dành cho gia đình, trẻ em.

Một số khu trải nghiệm sáng tạo và điểm chụp ảnh theo chủ đề cũng được bố trí dọc tuyến phố. Thiết kế không gian mở, ưu tiên trải nghiệm ngoài trời giúp cư dân, du khách quan sát toàn cảnh và thuận tiện tham gia các hoạt động tương tác.

Loạt địa điểm check-in tại đường hoa. Ảnh phối cảnh: AGS

Theo đơn vị tổ chức, Hà Nội gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO từ năm 2019. Các không gian văn hóa ngoài trời như lễ hội đường hoa được xem là một phần trong xu hướng mở rộng hoạt động sáng tạo đô thị.

Trong đó, Home Hanoi Xuan qua 5 năm tổ chức liên tiếp, trở thành một trong những điểm tham quan, check-in quen thuộc của người dân Thủ đô. Năm ngoái, đường hoa thu hút gần 200.000 lượt khách, lọt top 2 điểm đến Tết được quan tâm nhất tại Hà Nội. Sự kiện do Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long tổ chức, với sự đồng hành của Bộ Ngoại giao, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UNESCO, Keppel, Tập đoàn Sovico.

Song Anh