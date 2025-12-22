Tướng Nga thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở Moskva

Trung tướng Fanil Sarvarov, người phụ trách huấn luyện tác chiến của quân đội Nga, thiệt mạng khi xe của ông bị gài bom ở thủ đô Moskva.

Ủy ban Điều tra Nga hôm nay cho biết quả bom được gài bên dưới gầm chiếc Kia Sorento của trung tướng Fanil Sarvarov, Cục trưởng Cục Huấn luyện Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga.

Bom phát nổ tại sân tòa nhà chung cư trên đường Yasenevaya ở thủ đô Moskva vào khoảng 7h sáng nay, vài giây sau khi chiếc xe chở tướng Sarvarov, 56 tuổi, bắt đầu di chuyển.

Hiện trường vụ đánh bom xe khiến trung tướng Fanil Sarvarov thiệt mạng ở Moskva, Nga ngày 22/12. Ảnh: Nexta

Chiếc xe bị hư hại nghiêm trọng và ông Sarvarov đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng và qua đời sau đó. Một số phương tiện đậu gần xe của ông Sarvarov cũng bị hư hại trong vụ nổ.

"Giới chức đang điều tra theo nhiều hướng liên quan vụ sát hại. Một trong những khả năng được xem xét là các cơ quan tình báo Ukraine đứng sau tội ác này", Svetlana Petrenko, phát ngôn viên của Ủy ban Điều tra Nga, cho hay.

Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Tình báo Ukraine từng thừa nhận tiến hành một số vụ ám sát bằng cách gài bom vào xe chở các sĩ quan cấp cao Nga.

Trung tướng Fanil Sarvarov. Ảnh: Sputnik

Hồi tháng 4, trung tướng Yaroslav Moskalik, phó lãnh đạo Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, cũng thiệt mạng trong vụ nổ bom xe tại thành phố Balashikha, phía đông thủ đô Moskva.

Tháng 12/2024, một quả bom phát nổ tại khu vực đông nam Moskva khiến trung tướng Igor Kirillov, chỉ huy lực lượng Phòng hóa, sinh học, phóng xạ Nga (RKhBZ), cùng trợ lý là thiếu tá Ilya Polikarpov thiệt mạng.

Huyền Lê (Theo APA, Reuters, AP)