Tướng Nga bị bắn ở Moskva

Tướng Vladimir Alekseyev bị bắn nhiều phát đạn trong một tòa chung cư ở Moskva và đã được đưa đến bệnh viện.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết trung tướng Vladimir Alekseyev, Cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng, bị một người chưa rõ danh tính bắn nhiều phát súng trong một tòa chung cư trên đường Volokolamsk ở Moskva. Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trung tướng Vladimir Alekseyev, Cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

"Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong thành phố", Ủy ban Điều tra cho hay. Theo cơ quan này, đây là một vụ ám sát.

Giới chức đang truy tìm nghi phạm. Điều tra viên và chuyên gia pháp y cũng đang xem xét video trích xuất từ camera giám sát và thu thập thông tin từ nhân chứng.

*tiếp tục cập nhật

Huyền Lê (Theo AFP, RIA Novosti)