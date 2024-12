Tướng Mỹ: Drone bí ẩn không gây trở ngại cho Ông già Noel

Tư lệnh NORAD nói đùa rằng các drone bí ẩn gần đây xuất hiện trên bầu trời nước Mỹ không gây ảnh hưởng đến hành trình phát quà của Ông già Noel.

"Chúng tôi tất nhiên lo ngại về phương tiện bay không người lái (drone) và bất cứ thứ gì trên không", đại tướng Gregory Guillot, lãnh đạo Bộ tư lệnh phòng không Bắc Mỹ (NORAD), ngày 24/12 trả lời Fox News, trong cuộc phỏng vấn hài hước nhân dịp Giáng sinh. "Tuy nhiên, tôi không thấy Ông già Noel năm nay gặp bất cứ trở ngại nào với drone".

Tướng Guillot đưa ra "lời trấn an" sau khi Mỹ phát hiện loạt drone bí ẩn trên bầu trời bang New Jersey ở đông bắc nước này. Chính quyền Mỹ đã khẳng định những drone này hoạt động hợp pháp và không phải mối đe dọa an ninh, nhưng nhiều người dân vẫn lo ngại về chúng.

Các tình nguyện viên tham gia sự kiện theo dõi Ông già Noel của NORAD tháng 12/2022. Ảnh: AP

Truyền thống theo dõi Ông già Noel vào đêm Giáng sinh được thực hiện trong gần 70 năm qua, bắt đầu khi một cửa hàng in nhầm số điện thoại của Bộ tư lệnh Phòng không Lục địa (CADC), tiền thân của NORAD, lên quảng cáo khuyến khích trẻ em gọi điện cho Ông già Noel trên quảng cáo.

Để tránh làm các em nhỏ thất vọng, lãnh đạo CADC là đại tá Harry Shoup lệnh cho cấp dưới trả lời trẻ em rằng họ đang dùng radar theo dõi Ông già Noel và cập nhật vị trí của ông.

Ông già Noel trong chương trình của NORAD là mục tiêu giả định trên máy tính, không có trong thực tế và lộ trình được vạch sẵn theo các điểm mốc địa lý trên thế giới. Theo truyền thống, Ông già Noel chỉ phát quà khi trẻ em đang ngủ say.

Hoạt động theo dõi hiện được chuyển lên bản đồ trực tuyến dạng 3D hiển thị chuyển động của Ông già Noel theo thời gian thực, cũng như bộ đếm liên tục được cập nhật cho thấy lượng quà đã được phát. Theo cập nhật gần nhất của NORAD, Ông già Noel đã di chuyển qua nhiều khu vực ở châu Á, trong đó có Nhật Bản, bán đảo Triều Tiên, Malaysia, Thái Lan.

"NORAD luôn làm công việc tuyệt vời là giúp chúng ta theo dõi đường đi và hướng bay của Ông già Noel trên bầu trời", phi hành gia Buzz Aldrin, người thứ hai từng đi bộ trên Mặt trăng, đăng trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ Joe Biden năm ngoái tham gia hoạt động theo dõi Ông già Noel tại trung tâm của NORAD và tiếp nhận các cuộc gọi từ trẻ em đến đường dây nóng.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)