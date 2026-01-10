Tưởng mệt thoáng qua, người phụ nữ suýt suy tim

Người phụ nữ 40 tuổi đau ngực, khó thở 3 ngày, tưởng chỉ mệt thoáng qua, song bác sĩ phát hiện căn bệnh tim chỉ chiếm 0,09% dân số, nguy cơ tiến triển nhanh đến suy tim.

Ngày 8/1, BS.CK1 Lê Văn Tuyến, Bệnh viện Quốc tế City, cho biết các triệu chứng xuất hiện đột ngột, xảy ra ngay cả khi bệnh nhân đi lại nhẹ, không thể duy trì sinh hoạt bình thường. Siêu âm tim khẩn ghi nhận vỡ xoang Valsalva thông vào buồng nhĩ phải - một tổn thương tim mạch hiếm nhưng nguy hiểm.

Theo bác sĩ Tuyến, xoang Valsalva là cấu trúc thuộc động mạch chủ, khi bị vỡ, đặc biệt là vỡ thông vào tim phải, sẽ tạo ra luồng thông lớn từ động mạch chủ sang tim phải. Máu có áp lực cao liên tục đổ vào tim phải gây quá tải, nhanh chóng dẫn đến suy tim trong thời gian ngắn nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Dựa trên kết quả siêu âm tim qua thực quản để xác định rõ vị trí, kích thước lỗ vỡ cũng như khoảng cách đến van động mạch chủ, các bác sĩ quyết định can thiệp qua da thay vì phẫu thuật tim hở. Thông qua đường mạch máu vùng đùi, êkíp đưa ống thông tiếp cận vị trí tổn thương, đóng kín luồng thông bất thường. Sau can thiệp, các triệu chứng đau ngực, khó thở cải thiện rõ rệt. Người bệnh có thể đi lại, sinh hoạt bình thường và được xuất viện sau một ngày theo dõi, thay vì phải trải qua quá trình hồi sức kéo dài như mổ hở.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với các triệu chứng đau ngực, khó thở, kể cả khi xuất hiện thoáng qua. Những dấu hiệu này có thể là cảnh báo sớm của các bệnh lý tim mạch hiếm gặp nhưng nguy hiểm, cần được thăm khám và xử trí kịp thời.

Lê Phương