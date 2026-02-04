Tưởng mệt do chơi thể thao, chàng trai suýt chết vì thuyên tắc phổi

TP HCMNhập viện với cơn khó thở sau chơi thể thao, chàng trai 21 tuổi rơi vào sốc tim, tụt huyết áp do thuyên tắc phổi - một tình trạng cấp cứu có thể gây tử vong trong tích tắc.

Ngày 4/2, bác sĩ Trần Việt Hùng, khoa Cấp cứu Tim mạch - Tim mạch 1, Bệnh viện Nguyễn Trãi, cho biết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nguy kịch, khó thở dữ dội, huyết áp tụt. Trước đó hai ngày, sau khi chơi thể thao, bệnh nhân hụt hơi, khó thở nhưng nghĩ do mệt nên tự mua thuốc uống và vẫn đi làm.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhận định bệnh nhân có biểu hiện điển hình của sốc tắc nghẽn. Kết quả kiểm tra xác định bệnh nhân bị thuyên tắc phổi diện rộng. Đây là tình trạng tắc nghẽn động mạch phổi (thường do cục máu đông di chuyển từ nơi khác đến), khiến oxy không thể vào máu và tim phải chịu áp lực khổng lồ, dẫn đến suy sụp tuần hoàn nhanh chóng.

"Tình trạng này diễn tiến cực kỳ nhanh, đe dọa tính mạng nếu không được tái thông mạch máu kịp thời," bác sĩ nhận định.

Kíp điều trị quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết - phương pháp điều trị tối ưu để làm tan cục máu đông trong tình huống cấp cứu này. Chỉ khoảng 30 phút sau khi truyền thuốc, tình trạng bệnh nhân cải thiện ngoạn mục, giảm khó thở, huyết áp nâng lên mức ổn định, nhịp tim giảm. Bệnh nhân thoát khỏi cơn sốc tim đe dọa tính mạng và tiếp tục được theo dõi sát sao.

Bác sĩ trao đổi cùng người bệnh trong quá trình điều trị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Việc cứu sống chỉ là bước đầu tiên, bởi câu hỏi lớn đặt ra là tại sao người bệnh còn rất trẻ, không chấn thương, không sử dụng chất kích thích hay mắc bệnh lý ác tính lại bị thuyên tắc nặng như vậy. Các xét nghiệm chuyên sâu sau đó cho thấy bệnh nhân mắc hội chứng kháng phospholipid (APS) - bệnh tự miễn hiếm gặp ở nam giới trẻ, gây tăng đông máu và nguy cơ tái phát huyết khối cao. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân xuất viện trong tình trạng ổn định, được chỉ định dùng thuốc kháng đông dài hạn để phòng tái phát.

Bác sĩ Lý Minh Khánh cảnh báo thuyên tắc phổi dễ bị nhầm với mệt mỏi thông thường. Người dân cần đi khám ngay khi có các dấu hiệu như khó thở đột ngột, đau ngực, hồi hộp, choáng váng, tim đập nhanh hoặc sưng đau một bên bắp chân (dấu hiệu gợi ý huyết khối tĩnh mạch sâu, có thể di chuyển lên phổi).

Lê Phương