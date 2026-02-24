Tưởng làm giàu từ cờ bạc, tôi trắng tay ngay sau lần đầu thắng

Tôi không vay tiền ai, cũng không nợ nần gì nhưng toàn bộ tiền tiết kiệm đã "bay" hết trong vòng hai năm.

Tôi 21 tuổi, biết đến tài xỉu online qua bạn bè; ban đầu chỉ nạp vài trăm nghìn đồng kiểu chơi giải trí, nghĩ chắc không sao. Trong một tuần tôi thắng được 15 triệu đồng, nghĩ mình sẽ làm giàu từ đây. Rồi chuyện gì đến cũng đến, một buổi tối tôi thua sạch số tiền lời cũng như số vốn trước đó đã nạp. Tôi càng đánh càng thua, thậm chí còn đánh to để gỡ, vì thế số tiền mất càng nhiều.

Tôi đã mất 100 triệu đồng sau hai năm biết đến cờ bạc online. Tôi không vay tiền ai, cũng không nợ nần gì nhưng đó là số tiền tiết kiệm được trong thời gian đi làm, đã "bay" hết trong vòng hai năm. Thời gian qua tôi đi làm và sinh hoạt như người mất hồn. Nhiều đêm tôi tự dằn vặt bản thân, có ý định làm điều dại dột. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để có thể vượt qua giai đoạn này. Xin cảm ơn.

Hoàng Nam