Không chỉ có thế, gió còn đưa các nhà đầu tư đến để khai thác nguồn tài nguyên vô tận này, biến thành dòng điện hòa vào điện lưới quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước. Với tốc độ gió lớn nhất cả nước, trung bình 7,5m/s, lượng gió thổi đều trong suốt 10 tháng trong năm, Ninh Thuận đã trở thành thủ phủ điện gió. Hiện nay, Ninh Thuận có 5 khu vực được quy hoạch, dọc chiều dài 105km để sản xuất điện gió, với tổng công suất gần 2.500 MW. Ninh Thuận đã bứt phá thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước khi nhiều vùng đất hoang hóa, khô cằn đã thành những dự án phát triển năng lượng tái tạo, qua đó tạo việc làm và nâng cao đời sống của người dân.

Không chỉ có du lịch, năng lượng tái tạo phát triển đột phá, nông nghiệp của Ninh Thuận thời gian qua cũng có bước chuyển mình vượt trội. Địa phương đã trở thành trung tâm sản xuất tôm giống của Việt Nam với lượng cung ứng 30% nhu cầu của cả nước, nông nghiệp Ninh Thuận đã vươn mình ra "sân chơi" quốc tế. Mới đây, Ninh Thuận đã xuất khẩu lô tôm đông lạnh đầu tiên sang một số nước châu Âu theo Hiệp định EVFTA. Những lô tôm này đều đạt chứng chỉ ASC, là tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhất áp dụng cho nuôi trồng thủy sản, bộ tiêu chuẩn dựa trên bốn nền tảng chính là: môi trường, xã hội, an sinh động vật và an toàn thực phẩm. Đây được coi là một bước tiến dài trong trụ cột nông nghiệp, chứng minh cho hiệu quả của các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản của Ninh Thuận triển khai đã đạt kết quả tốt. Trong tháng 9-2020, Ninh Thuận dự kiến xuất khẩu 9,5 triệu USD tôm, trong đó xuất khẩu vào châu Âu khoảng 4,5 triệu USD.

"Có thể kể ra 6 - 7 nước nổi tiếng thế giới có điều kiện tự nhiên như Ninh Thuận, Dubai là một trong số đó. Ninh Thuận có sa mạc, tiềm năng phát triển bất động sản tương tự như nơi được coi là xa hoa bậc nhất thế giới, nhưng lại hơn Dubai ở nông nghiệp, năng lượng tái tạo và rượu vang. Nếu so sánh rượu vang của Ninh Thuận với Pháp hay Australia - những nước có nền công nghiệp du lịch khổng lồ dựa vào du lịch biển và rượu vang thì Ninh Thuận hoàn toàn có thể dựa vào những lợi thế sẵn có trên để vươn lên trở thành một điểm đến mang tầm vóc quốc tế", ông Chris Malone nhận định .

Ngoài ra, Ninh Thuận sở hữu đàn gia súc và tiềm năng du lịch giống New Zealand – nơi người dân có thu nhập bình quân trên đầu người cao nhất thế giới.

Theo kết quả tổng hợp trên Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hiện nay thời gian giải quyết thủ tục thành lập mới doanh nghiệp của Ninh Thuận, bình quân còn một ngày (giảm 2 ngày), cấp thay đổi còn dưới một ngày (giảm hơn 2 ngày so quy định); tỷ lệ hồ sơ doanh nghiệp đăng ký qua mạng năm 2020 đạt 54,7%, thuộc nhóm 16 tỉnh thành có tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng cao nhất cả nước.

Sau SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang, Crystal Bay tiếp tục phát triển dự án Sailing Bay Ninh Chữ xu hướng "All - in - one" (Tất cả trong một) tại Ninh Chữ. Lần đầu tiên Việt Nam có tổ hợp giải trí thể thao tuyết Ski Ninh Chữ Bay lớn thứ 3 thế giới với diện tích lên tới 8.000 m2 cùng chuỗi tiện ích - dịch vụ hiếm có, hàng loạt khu trình diễn nghệ thuật, hoạt động chiếu phim bãi biển... mang đến những trải nghiệm khó quên cho du khách trong mỗi chuyến đi.

Sự xuất hiện của những dự án du lịch tiên phong, quy mô và đẳng cấp quốc tế đang góp phần đưa Ninh Thuận trở thành một trong 7 vùng trọng điểm du lịch quốc gia, điểm đến mới của châu Á, đưa khoảng 30 triệu khách đến tam giác du lịch: Nha Trang - Ninh Thuận - Đà Lạt năm 2025.