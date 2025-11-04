Ngoại hình gù lưng, béo bụng của con người 25 năm sau dưới góc nhìn AI

Sử dụng dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới và ChatGPT, các chuyên gia tạo ra "Sam", hình mẫu con người 25 năm tới với thân hình béo phì, lão hóa sớm và cổ công nghệ.

Hôm 30/10, các chuyên gia tại ứng dụng theo dõi bước chân WeWard đã công bố "Sam" - hình mẫu kỹ thuật số mô phỏng chân dung con người 25 năm tới với thân hình biến dạng, nhằm cảnh báo về tác hại của thói quen lười vận động. Hình mẫu này được tạo ra như "một dự đoán có cơ sở y tế" về những ảnh hưởng tiêu cực của việc ngồi một chỗ quá nhiều đến ngoại hình và sức khỏe tổng thể.

Để xây dựng Sam, nhóm chuyên gia đã tổng hợp dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) và nhiều nguồn uy tín khác, sau đó đưa vào ChatGPT để tạo ra hình ảnh trực quan.

Hình mẫu Sam mô phỏng hình ảnh của con người vào năm 2050 nếu không từ bỏ thói quen nghiện sofa. Ảnh: WeWard

Theo WeWard, thế giới đang đối mặt "đại dịch lười vận động" khi WHO thống kê 80% thanh thiếu niên không đạt mức hoạt động thể chất khuyến nghị. "Trong văn hóa tiện lợi ngày nay, các tác vụ đơn giản như đặt đồ ăn, họp trực tuyến và kết nối bạn bè đều có thể thực hiện ngay trên sofa", đại diện WeWard nhận định. Thói quen này, cộng với hàng giờ lướt mạng xã hội, đang khiến con người dành lượng thời gian ngồi sau màn hình nhiều bất thường.

Hậu quả dễ thấy nhất của lối sống này là tư thế xấu. Việc ngồi lâu hoặc cúi gập người trước màn hình làm đầu có xu hướng nghiêng về phía trước và lưng trên bị cong, gây ra triệu chứng "cổ công nghệ" (tech neck). Tình trạng này dẫn đến đau mỏi cổ và vai mạn tính, vốn là nguyên nhân gây tàn tật phổ biến thứ 4 theo Hệ thống Y tế Mayo Clinic. Tạp chí Interdisciplinary Neurosurgery cũng cảnh báo việc sử dụng điện thoại thông minh thường xuyên có thể dẫn đến rối loạn cơ xương khớp.

Khi cơ thể không hoạt động, quá trình trao đổi chất chậm lại và đốt cháy ít calo hơn. Năng lượng dư thừa sẽ tích tụ dưới dạng mỡ, đặc biệt quanh vùng bụng, làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và bệnh tim.

Nghịch lý là việc liên tục tìm kiếm các phương pháp chống lão hóa trên mạng xã hội lại có thể thúc đẩy quá trình này nhanh hơn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, việc tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng xanh từ màn hình có thể gây lão hóa sớm và tăng sắc tố da, khiến vẻ ngoài trở nên hốc hác như hình mẫu Sam. Lối sống tĩnh tại còn làm giảm lưu thông máu, khiến da không nhận đủ oxy và dưỡng chất, dẫn đến da xỉn màu và xuất hiện quầng thâm quanh mắt.

Sam không chỉ bị gù lưng, bụng to, da còn xỉn màu, giãn tĩnh mạch, chân bị phù... do lười vận động. Ảnh: WeWard

Bên cạnh đó, việc ngồi lâu làm chậm tuần hoàn máu, khiến chất lỏng tích tụ ở mắt cá chân và bàn chân gây phù nề. Các biến chứng khác có thể bao gồm suy giãn tĩnh mạch và nguy cơ hình thành cục máu đông. Năm 2020, một thanh niên 24 tuổi ở Anh đã tử vong do cục máu đông hình thành sau nhiều giờ chơi game liên tục.

Các khớp, đặc biệt là hông và gối, cũng bị ảnh hưởng do không được bôi trơn thường xuyên, dẫn đến cứng, đau và tăng nguy cơ viêm khớp thoái hóa. Ngoài ra, thói quen lười vận động còn liên quan đến tỷ lệ căng thẳng, lo âu, trầm cảm cao hơn và làm tăng rủi ro mắc một số bệnh ung thư (ruột kết, phổi, tử cung), bệnh tim mạch và cao huyết áp.

Để khuyến khích người dùng thay đổi, WeWard thậm chí còn đưa ra tính năng cho phép tải ảnh cá nhân lên để xem trước "diện mạo tương lai" nếu họ không bắt đầu vận động ngay từ bây giờ.

Bình Minh (Theo NY Post, WeWard)