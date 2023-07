Tương lai công việc ngành IT trong kỷ nguyên Web3

Theo bà Cecillia Y, Trưởng phòng Huobi Live (Trung Quốc), chuyên gia lĩnh vực Web3, tiềm năng thị trường của Web3 rất lớn, ước tính trị giá hàng nghìn tỷ đôla những năm tới.

Hệ sinh thái Web3 được xây dựng trên công nghệ blockchain, phân cấp và dựa trên các nguyên tắc minh bạch và tin cậy. Công nghệ này có tiềm năng cách mạng hóa các ngành công nghiệp và xác định lại cách chúng ta tương tác trực tuyến, từ đó mở ra loạt cơ hội công việc hấp dẫn trong thị trường lao động.

Web3 hứa hẹn cho phép người dùng kiểm soát và có khả năng kiếm tiền từ sự hiện diện trực tuyến của mình. Ảnh minh họa: Reader's Digest

Theo trang web công nghệ Make use of, Web3 có sự khác biệt hoàn toàn so với Web1 và Web2. Thời kỳ Web1 ra đời từ khoảng 1985, phát triển giao thức internet hoàn toàn để đọc. Ngay cả những người có máy tính và có thể sử dụng chúng một cách thành thạo cũng không thể đăng nội dung trực tuyến. Thời kỳ Web1 người dùng khó sáng tạo nội dung, khó khám phá nội dung và cũng khó có cơ hội kiếm tiền từ các nội dung của mình.

Web2 xuất hiện từ cuối những năm 1990, khi các công cụ và dịch vụ online bắt đầu giúp mọi người dễ dàng tạo và đăng nội dung trực tuyến. Từ các trang web cá nhân đến các trang viết blog và cuối cùng là sự khởi đầu của cơn sốt mạng xã hội. Đây là kỷ nguyên "đọc, viết" của internet. Điểm nổi bật của Web2 là người dùng dễ dàng tạo, khám phá nội dung, nội dung có thể sinh lời nhưng lợi nhuận lại thuộc về các công ty phát triển nền tảng hơn là người sáng tạo ra nội dung đó.

Ví dụ, bạn đăng nhập vào một trang web hay mạng xã hội để xem nội dung do người dùng tạo ra, nhưng người dùng đó không nhận được khoản thu nào. Thay vào đó, lợi nhuận sẽ thuộc về trang web giúp bạn khám phá được nội dung đó. Hoặc với công cụ tìm kiếm, phần lớn lợi nhuận phát sinh thuộc về công cụ tìm kiếm chứ không phải người đã tạo ra nội dung đó.

Những đặc điểm của Web2 mở ra cơ hội cho một thời kỳ tiềm năng hơn là Web3. Web3 với ý tưởng rằng các công cụ đang được phát triển và triển khai ngay hiện tại sẽ cho phép chúng ta kiểm soát và có khả năng kiếm tiền từ sự hiện diện trực tuyến của chúng ta, theo những cách hiện chưa được hoặc chưa thể thực hiện. Đây là kỷ nguyên "đọc, viết, sở hữu" của internet và đối với nhiều người.

Điều này có ý nghĩa to lớn không chỉ với nền kinh tế của người sáng tạo mà với cả việc quản lý dữ liệu cá nhân. Các dịch vụ online trong tương lai có thể cho phép người dùng cung cấp các loại thông tin khác nhau để đổi lấy các đặc quyền và thanh toán khác nhau. Người dùng cũng có thể đưa ra yêu cầu về cách các tổ chức được điều hành một cách dễ dàng hơn thông qua "các tổ chức độc lập phi tập trung".

Quá trình chuyển đổi từ Web2 sang Web3 sẽ trao nhiều quyền lực hơn cho người sáng tạo, cho phép họ kiếm tiền trực tiếp từ nội dung của mình.

Tiềm năng thị trường việc làm ngành Web3

Theo bà Cecillia Y, Trưởng phòng Huobi Live (Trung Quốc), một chuyên gia trong lĩnh vực Web3, tiềm năng thị trường của Web3 là rất lớn, ước tính trị giá hàng nghìn tỷ đôla trong những năm tới. Nắm bắt công nghệ này từ sớm cho phép chúng ta khai thác các nguồn doanh thu mới, thúc đẩy đổi mới và dẫn đầu trong cuộc cách mạng kỹ thuật số này.

Bà Cecillia Y chia sẻ về tiềm năng ngành Web3. Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ tại hội thảo do FUNiX tổ chức hồi tháng 5, bà Cecillia cho hay hệ sinh thái Web3 được xây dựng trên công nghệ blockchain, phân cấp và các nguyên tắc minh bạch và tin cậy. Công nghệ này có tiềm năng cách mạng hóa các ngành công nghiệp và xác định lại cách chúng ta tương tác trực tuyến. Từ tài chính phi tập trung (DeFi) đến mã thông báo không thể thay thế (NFT), các ứng dụng Web3 đang định hình lại tài chính, nghệ thuật, trò chơi...

Tương lai của công việc trong ngành Web3 có triển vọng đầy hứa hẹn khi Web3 tiếp tục mở rộng. Nhu cầu về các chuyên gia lành nghề trong bối cảnh đang phát triển này dự kiến sẽ tăng lên. Có rất nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn, bao gồm lập trình viên Blockchain, kỹ sư hợp đồng thông minh; ứng dụng phi tập trung (dApp); nhà thiết kế web3; chuyên gia kinh tế NFT; chuyên viên phát triển thị trường; các chuyên gia tiếp thị và khuyến mãi; nhà đầu tư và giao dịch tiền điện tử; các KOLs/ KOCs/ Người có ảnh hưởng trên internet.

Trang bị kiến thức công nghệ để tận dụng cơ hội từ Web3

Bà Cecillia nhấn mạnh, trong thời đại được đặc trưng bởi sự cạnh tranh khốc liệt này, kiến thức về công nghệ blockchain và Web3 là điều cần thiết. Nếu bạn có niềm đam mê làm việc trong lĩnh vực này và tạo ra các ứng dụng sáng tạo, kỹ năng lập trình cũng như khả năng thiết kế và phát triển ứng dụng dựa trên công nghệ blockchain và Web3 là những tài sản quý giá.

Tuy vậy, không chỉ kiến thức kỹ thuật mới quan trọng. Nhiều kỹ năng bổ trợ sẽ giúp người lao động tận dụng được cơ hội tốt hơn. Ví dụ các kỹ năng như quản lý dự án, nghiên cứu và sáng tạo, kỹ năng phân tích và ra quyết định, kỹ năng giao tiếp, sẵn sàng học hỏi và thích ứng với những thay đổi của công nghệ và thị trường, khả năng xây dựng thương hiệu cá nhân...

