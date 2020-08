Tương lai bất định của Brilliance - đối tác BMW tại Trung Quốc

Brilliance Auto đang ngập trong các tin đồn, rắc rối pháp lý, các đợt bán tháo trái phiếu của trái chủ.

Các nhà đầu tư đang bán tháo trái phiếu phát hành bởi tập đoàn Brilliance Auto bởi lo ngại về rắc rối tài chính đang gia tăng tại hãng xe quốc doanh này, sau khi hãng đồng ý bán bớt cổ phiếu tại liên doanh đang sinh lời cho đối tác BMW.

Một số trái phiếu của Brilliance đã giảm giá trị vào 12/8 sau khi vài trái chủ bán hạ giá khoản nợ. Giá của hai trái phiếu giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Thượng Hải đã giảm xuống hơn 20% trong ngày hôm đó, dẫn tới việc phải tạm ngừng giao dịch.

Ngày 21/8, giá của một trong các trái phiếu của hãng này giảm xuống 26 tệ (3,8 USD), thấp hơn 69% giá dự kiến ngày hôm trước được thông báo bởi Trung tâm Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Trung Quốc. Đặt giá trái phiếu của hãng thấp hơn một số trái phiếu đầu cơ do các công ty vỡ nợ trước đó phát hành – điều Brilliance chưa bao giờ trải qua.

Hãng xe quốc doanh Brilliance là liên doanh của BMW tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Trên thị trường cũng lan truyền dư luận rằng Brilliance đang vướng nhiều rắc rối trong quá trình hoạt động. Giám đốc điều hành Brilliance cho biết tin đồn liên quan đến việc hãng này yêu cầu một số lao động nghỉ phép theo nguyên tắc quay vòng. Bà cho biết việc nghỉ phép bắt buộc định kỳ nhằm phòng ngừa công nhân nhà máy làm việc trong điều kiện thời tiết nóng bức.

Dù giá một số trái phiếu Brilliance đã phục hồi từ đợt bán tháo tuần trước, công ty này vẫn phải đối mặt với một tương lai bất định.

Năm 2003, một công ty con khác của Brilliance đã thành lập liên doanh với BMW nhằm sản xuất xe chở khách với logo của hãng xe Đức tại hai nhà máy ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, nơi Brilliance đặt trụ sở.

Liêndoanh này, có tên BMW Brilliance Automotive, từng rất thành công. Hãng chiếm khoảng 1/4 thị trường xe sang Trung Quốc hơn ba năm qua. Năm ngoái, liên doanh này góp hơn 90% doanh thu và lợi nhuận thuần của Brilliance, theo số liệu tài chính của công ty này.

Nhưng vào tháng 10/2018, các đối tác đã thoả thuận rằng BMW sẽ tăng số cổ phiếu của hãng trong liên doanh từ 50% lên 75% vào năm 2022, thời điểm các giới hạn hiện nay về chủ sở hữu nước ngoài ở Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất ôtô sẽ hết hiệu lực.

50% cổ phiếu của Brilliance trong liên doanh này là lý do chính cho việc các nhà đầu tư mua trái phiếu của hãng, một nhà phân tích thị trường trái phiếu nói. Trước việc cổ phiếu của Brilliance giảm một nửa, các nhà đầu tư lo lắng liên doanh này sẽ gặp khó khăn khi hoàn trả số nợ sau 2022, đặc biệt trong bối cảnh các ôtô mang thương hiệu riêng của hãng này có doanh số nghèo nàn, nhà phân tích cho biết.

Năm ngoái, Brilliance sản xuất 178.200 ôtô con mang nhãn hiệu riêng của hãng, giảm 19,7% so với năm trước đó, theo ghi chép do Golden Credit Rating International công bố. Trong tương quan so sánh, công ty liên doanh đã sản xuất 535.700 xe con năm 2019, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Giám đốc điều hành Brilliance cho biết tác động của việc bán cổ phần năm 2022 sẽ không trầm trọng như tác động của những nỗi lo sợ trên thị trường.

Brilliance đã đặt thêm các điều kiện ràng buộc vào thoả thuận. Chẳng hạn, quan hệ đối tác sẽ kéo dài tới năm 2040, thay vì thời hạn 2028 ban đầu. BMW cũng thế chấp 3 tỷ euro (3,5 tỷ USD) vốn đầu tư ở Thẩm Dương và sẽ thành lập nhà máy thứ ba ở thành phố này, khiến đây trở thành cơ sở sản xuất lớn nhất của hãng trên toàn thế giới.

Các khoản đầu tư sẽ gia tăng doanh số của liên doanh và giúp thúc đẩy lợi nhuận của Brilliance, vị giám đốc điều hành nói. Một vài đơn vị của Brilliance cũng sẽ bắt đầu cung ứng linh phụ kiện cho ôtô BMW.

Thêm vào đó, Brilliance nói với các nhà đầu tư rằng cơ quan giám sát tài sản tỉnh Liêu Ninh đã thành lập một tổ đặc biệt nhằm giải quyết các vấn đề nợ nần phát sinh của hãng.

Tuy nhiên, những cam kết này không có gì đảm bảo. Các nhà đầu tư sẽ phải chờ xem khi nào chính quyền mới thực sự can thiệp, một trái chủ nói. Các vụ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp Trung Quốc đã tiếp tục tăng trong năm nay khi chính phủ chấp thuận nhiều hơn các khoản nợ giữa đại dịch Covid-19.