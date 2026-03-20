Tướng Iran bị hạ sát sau tuyên bố 'duy trì năng lực tên lửa'

Phát ngôn viên Vệ binh Iran thiệt mạng trong đòn không kích của Mỹ - Israel, vài giờ sau khi khẳng định Tehran vẫn duy trì khả năng sản xuất tên lửa.

Hãng thông tấn quốc gia Iran IRIB hôm nay thông báo tướng Ali Mohammad Naeini, phát ngôn viên Vệ binh Quốc gia (IRGC), đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do Mỹ - Israel tiến hành.

Tướng Ali Mohammad Naeini trong một sự kiện tại Tehran. Ảnh: Tehran Times

Thông tin được đưa ra vài giờ sau khi ông Naeini tuyên bố ngành công nghiệp tên lửa Iran "vẫn hoạt động ổn định", ngay cả trong điều kiện xung đột. Ông nhấn mạnh năng lực này "đạt 20 điểm", mức tối đa trong hệ thống đánh giá của Iran, đồng thời khẳng định "không có vấn đề đáng lo ngại" trong nỗ lực gia tăng số lượng tên lửa.

"Chúng tôi vẫn sản xuất tên lửa ngay cả trong thời chiến, điều này thật đáng kinh ngạc, và không gặp phải vấn đề nào về kho dự trữ", ông nói.

Tướng Naeini nhấn mạnh xung đột sẽ kéo dài đến khi nào Tehran cảm thấy không còn bị đe dọa, khẳng định đây cũng là mong muốn của người dân. "Nhân dân kỳ vọng cuộc chiến tiếp diễn đến khi kẻ thù hoàn toàn kiệt quệ. Xung đột chỉ được phép kết thúc khi bóng ma chiến tranh không còn phủ bóng lên đất nước này", ông nói.

Tuyên bố được dường như nhằm đáp trả phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó một ngày. Ông Netanyahu khi đó khẳng định Iran "không còn khả năng làm giàu uranium cũng như sản xuất tên lửa đạn đạo" sau 20 ngày giao tranh, song không cung cấp bằng chứng.

Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel đang phối hợp với Mỹ nhằm triệt tiêu hoàn toàn các năng lực quân sự của Iran, trong đó có chương trình tên lửa và hạt nhân. Ông khẳng định Israel đang giành ưu thế trong xung đột, khi kho tên lửa và máy bay không người lái Iran bị suy giảm nghiêm trọng, còn các cơ sở sản xuất linh kiện quân sự cũng bị nhắm mục tiêu.

Lãnh đạo Israel nói cuộc xung đột có thể kết thúc "nhanh hơn nhiều so với mọi người nghĩ", nhưng không nêu thời điểm cụ thể.

Trước khi xung đột nổ ra, tình báo Israel ước tính Tehran sở hữu khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước khẳng định 80% năng lực phóng tên lửa của Iran đã bị xóa sổ, trong khi IDF cũng tuyên bố đã phá hủy hơn 300 bệ phóng tên lửa của đối phương kể từ đầu xung đột.

Tuy nhiên, Iran vẫn tiến hành nhiều đợt phóng tên lửa đạn đạo mỗi ngày nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như căn cứ đồn trú của Mỹ và hạ tầng tại các nước láng giềng ở vùng Vịnh.

Tên lửa Iran rời bệ phóng trong thử nghiệm vào tháng 5/2023. Ảnh: AP

Giới chuyên gia cảnh báo các đợt tấn công ban đầu của Iran có thể chỉ sử dụng tên lửa đạn đạo đời cũ, nhằm kéo giãn lưới phòng không đối phương, buộc Mỹ - Israel và đồng minh tiêu hao lượng lớn tên lửa đắt tiền để đối phó. Những vũ khí hiện đại hơn có thể được triển khai ngay khi lưới phòng thủ Mỹ và đồng minh xuất hiện lỗ hổng.

Theo các cuộc họp kín giữa quan chức quốc phòng với quốc hội Mỹ tuần trước, Iran vẫn có thể còn tới 50% kho tên lửa và bệ phóng được cất giấu trong các hầm ngầm.

Hai quan chức cấp cao Mỹ nói với New York Times rằng Iran "đang cất giữ nhiều tên lửa để tấn công các mục tiêu quan trọng như radar Mỹ", đồng thời thừa nhận Lầu Năm Góc "không nắm được đầy đủ" về các địa điểm phóng tên lửa của đối phương.

Thanh Danh (Theo Times of Israel, Guardian)