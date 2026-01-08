Tượng Hán Vũ Đế gây tranh cãi

Trung QuốcNhiều người nhận xét bức tượng điêu khắc Hán Vũ Đế tạo cảm giác "nhân vật bị chôn sống".

Theo Jimu News ngày 7/1, tượng điêu khắc Hán Vũ hùng phong được đặt tại huyện Qua Châu, tỉnh Cam Túc, dấy lên hàng chục nghìn bình luận về tính thẩm mỹ. Nhiều ý kiến cho rằng tượng gây cảm giác nhân vật "bị chôn sống" vì chỉ có phần đầu nhô lên khỏi mặt núi đá.

Tượng điêu khắc "Hán Vũ hùng phong". Ảnh: Ifeng

Tượng hoàn thành năm 2020, cao 13 m, làm từ sa thạch đỏ cổ. Phần thân ẩn dưới hoang mạc, chỉ để lộ phần đầu. Đây là một trong tác phẩm nằm trong "Kế hoạch nghệ thuật hoang dã" do giáo sư Đổng Thư Binh của Đại học Thanh Hoa khởi xướng. Tác giả là Trương Vạn Hưng, tốt nghiệp trường Công nghệ Mỹ thuật Hà Bắc, làm việc tại xưởng điêu khắc của giáo sư Đổng Thư Binh.

Trên iNews Week, nhiếp ảnh gia Trần Lâm cho rằng nghệ sĩ được tự do biểu đạt ý tưởng song cũng cần tôn trọng văn hóa và nhân vật lịch sử. Còn một giáo sư ngành mỹ thuật tại Bắc Kinh cho biết khi nhìn tận mắt, ông cảm thấy choáng ngợp. Tác phẩm có ngôn ngữ mang phong cách hiện đại. Theo ông, dụng ý của Trương Vạn Hưng là biểu đạt sự biến thiên của lịch sử.

Bức tượng bị nhiều người nhận xét "không phù hợp văn hóa". Ảnh: Ifeng

Hán Vũ Đế (156-87 trước công nguyên), là hoàng đế thứ bảy của nhà Hán, lên ngôi từ lúc 16 tuổi, cai trị 54 năm, lâu nhất lịch sử nhà Hán.

Trước những tranh luận, đại diện Cục Văn hóa, thể thao huyện Qua Châu cho biết ý tưởng của nhà điêu khắc là biến ngọn núi, hoang mạc làm thân của nhân vật, qua đó thể hiện vai trò của Hán Vũ Đế trong lịch sử đồng thời biểu thị "tất cả đều là con của đất".

Theo Bj News, sự việc phản ánh xung đột giữa sáng tạo nghệ thuật công cộng, truyền tải di sản văn hóa và thẩm mỹ đại chúng. Sáng tạo nghệ thuật cần trở thành công cụ hỗ trợ truyền tải văn hóa chứ không phải yếu tố gây trở ngại. Vì thế, cơ quan du lịch địa phương nên có chú giải về tác phẩm. Tuy vậy, những tranh cãi quanh điêu khắc cũng có thể làm nhiều người chú ý đến Qua Châu hơn, từ đó tìm hiểu về du lịch, lịch sử và văn hóa địa phương này.

Như Anh