Tượng ếch cẩm thạch thời Thương giá hơn 1 triệu USD

Con ếch bằng đá cẩm thạch từ thời Thương, Trung Quốc được bán với giá 1,2 triệu USD.

Theo The Value, tượng có niên đại 3.000 năm, được bán trong phiên Sotheby's New York ngày 19/9. Khối đá dài 25 cm, có nguồn gốc từ nhà Thương (khoảng năm 1.766 đến khoảng năm 1.122 trước Công nguyên).

Tượng đá cẩm thạch hình ếch. Ảnh: Sotheby's

Tác phẩm sử dụng kỹ thuật chạm khắc, thể hiện con ếch cách điệu. Hai chân sau được làm bằng hình thức phù điêu (chạm nổi), có rãnh ở giữa. Nghệ nhân sáng tạo phần mắt ếch bằng việc đục hai lỗ nhỏ, đặt trong hốc hình vuông.

Trước đó, hai trong số ba bức tượng con ếch chạm khắc bằng đá cẩm thạch, có cùng xuất xứ, kích thước và hình dáng đã được bán tại Sotheby's New York năm 1983, thuộc bộ sưu tập của Richard Bull. Tượng còn lại đã bán trong phiên Sotheby's Hong Kong năm 2022, do "bố già đồ cổ Trung Quốc" Giuseppe Eskenazi sở hữu.

Trang The Value cho biết người dân sống ở thời Thương có niềm tin vào thế giới tâm linh. Với họ, các nghi lễ thờ cúng đóng vai trò thiết yếu trong cuộc sống. Những tác phẩm nghệ thuật trong giai đoạn này chủ yếu là bình bằng đồng để dâng rượu và thức ăn cho tổ tiên, được chạm khắc bằng đá cẩm thạch.

Động vật là họa tiết thường thấy trong các sản phẩm nghệ thuật thời kỳ này. Người Thương tin rằng chúng là cầu nối giúp họ giao tiếp với các vị thần và tổ tiên của mình. The Value lấy dẫn chứng về cú - loài chim sống về đêm - được người dân cho là vị thần của những giấc mơ, đồng thời đại diện cho sự kết nối giữa con người và thế giới linh hồn.

Ý nghĩa của ếch là chủ đề khiến các học giả tranh luận, không tìm được quan điểm chung. Một số người coi đó là dấu hiệu của sinh sản vì con vật đẻ nhiều, số khác cho ếch là biểu tượng của sự thịnh vượng bởi chúng thường phát ra tiếng kêu to khi trời mưa.

Phương Linh