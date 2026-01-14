Tượng 'Dương Quý phi khỏa thân' bị chỉ trích

Trung QuốcTượng Dương Quý Phi thời Đường bước ra từ bồn tắm bị một bộ phận khán giả cho rằng không tôn trọng phụ nữ.

Theo Jimu News ngày 14/1, tác phẩm điêu khắc đặt tại Hoa Thanh Trì, thành phố Tây An trở thành chủ đề gây chú ý trên xã hội, dù đã đặt tại đây 35 năm. Hoa Thanh Trì là suối khoáng nóng dành cho bậc vua chúa thời Đường, tọa lạc tại Cung Hoa Thanh - khu vui chơi của vua và các phi tần, nay là địa điểm du lịch của Tây An. Bấy giờ, quý phi cho rằng tắm suối khoáng nóng có tác dụng trừ tà khí, tránh nhiễm ôn dịch.

Tượng "Quý phi ra khỏi bồn tắm". Ảnh: Sina

Những ngày qua, tác phẩm dấy tranh cãi khi một số blogger check-in tại đây, nhận xét tượng "khiếm nhã", "gây ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội". Những người phản đối cho rằng không nên tạc tượng khỏa thân về nhân vật có thật trong lịch sử, làm tổn hại hình tượng của họ.

Tài khoản Weibo tên Vi Vi viết: "Chắc quý phi không ngờ được là một nghìn năm sau bà bị tạc tượng như thế này". Theo Vi Vi, trên thế giới có nhiều bức điêu khắc khỏa thân từ thời Phục Hưng nhưng chủ đề đa dạng, có tượng đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ. Đặc điểm những tác phẩm này là biểu đạt cơ bắp, dáng vóc, mỡ bụng một cách tự nhiên, không "hoàn mỹ hóa" hình thể. Điêu khắc mang tinh thần chủ nghĩa nhân văn, thể hiện sự tôn trọng giá trị con người và sự sống thông qua đường nét tự nhiên của cơ thể, không chạy theo gu thẩm mỹ cố định nào.

Còn điêu khắc Dương Quý Phi có hình thể cân đối, đường nét hoàn hảo. Nhiều khán giả cho rằng vẻ đẹp này theo tiêu chuẩn hiện đại, khác với gu thẩm mỹ phụ nữ béo tròn, đầy đặn thời Đường. Tác phẩm bị cho "thương mại hóa sự gợi cảm".

Một số người nhận định vấn đề không nằm ở yếu tố khỏa thân mà ở chỗ nhân vật là người phụ nữ có thật trong lịch sử. Hơn nữa, tác phẩm nên đặt ở bảo tàng nghệ thuật thay vì nơi công cộng.

Luồng ý kiến khác bảo vệ tác phẩm điêu khắc vì đây chỉ đơn thuần là sự sáng tạo dựa theo cảm nhận của tác giả. Tượng được đặt tại hồ nước nóng, mang ý nghĩa biểu tượng về văn hóa. Khán giả viết: "Bức tượng rất đẹp, có phải do suy nghĩ xa quá mà người ta chỉ trích nó không, đang yên đang lành có sao đâu", "Tư tưởng quá cổ hủ khi áp đặt những suy nghĩ tiêu cực lên tác phẩm điêu khắc".

Tượng do nhà điêu khắc nổi tiếng Phan Hạc sáng tạo, được trưng bày từ năm 1991, sau phê duyệt của cơ quan văn hóa. Một đại diện khu du lịch cho biết nghệ thuật khỏa thân xuất hiện ở Trung Quốc từ xa xưa, như trong bích họa, gương đồng thời Hán. Khu du lịch đã báo cáo với cơ quan quản lý về ý kiến của người dân và chờ kết quả xử lý.

Dương Quý Phi tên Dương Ngọc Hoàn (719-756) nổi tiếng bậc nhất trong số các mỹ nhân ở hậu cung các triều đại phong kiến. Bà là cảm hứng cho hàng trăm bài thơ, bản nhạc, tranh vẽ lẫn phim ảnh.

Chuyện tình Dương Quý Phi, Đường Huyền Tông gắn liền nhiều câu chuyện về tột đỉnh vinh hoa của thời Đường giai đoạn cực thịnh. Nhưng sự si mê, sủng ái của vua Đường với quý phi bị nhiều người cho là nguyên nhân dẫn đến sự suy vong. Năm 756, do An Lộc Sơn tạo phản, Đường Huyền Tông đưa Dương Quý Phi bỏ chạy khỏi kinh thành. Cái chết của Dương Quý Phi còn là bí ẩn.

Theo sách Tân Đường Thư và Cựu Đường Thư, tướng sĩ của Đường Huyền Tông bức nhà vua ban chết cho Dương Quý Phi, họ mới chịu phò tá cứu nhà Đường. Bất đắc dĩ, Đường Huyền Tông đành cho người thắt cổ ái thê. Một số truyền thuyết lại nói Dương Quý Phi bị kẻ thù giết trong quá trình chạy trốn hoặc quý phi được đưa lên thuyền đến sinh sống ở một nước khác.

