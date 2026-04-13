Tượng Đức Mẹ La Vang mặc áo dài Việt Nam trong Vườn Vatican

Tượng Đức Mẹ La Vang được chế tác bằng đá Nghệ An, chuyển bằng máy bay đến Vatican vào tháng 4/2025, nhằm giới thiệu hình ảnh "Đức Mẹ thân thương của dân tộc".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ngày 11/4 chuyển Thư mời thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Giáo hoàng Leo XIV. Giáo hoàng Leo XIV trân trọng cảm ơn, bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Trong cuộc hội kiến, người đứng đầu Tòa thánh chia sẻ sự gắn bó đặc biệt với Việt Nam, cho biết bức tượng Đức Mẹ La Vang mặc áo dài truyền thống đặt tại Vườn Vatican giúp ông luôn nhớ tới Việt Nam mỗi khi nhìn thấy.

Tượng Đức Mẹ La Vang mặc áo dài truyền thống trong Vườn Vatican. Ảnh: Vatican City State

Vườn Vatican là khu vườn lịch sử rộng khoảng 23 ha nằm trong lãnh thổ Vatican, chiếm hơn một nửa diện tích quốc gia này. Vườn hình thành từ thời Trung cổ, phát triển mạnh trong thời kỳ Phục hưng, hiện gồm nhiều không gian cảnh quan như vườn kiểu Italy, Pháp và Anh, đan xen đài phun nước, công trình tôn giáo và các tuyến đường dạo bộ.

Vườn có nhiều tượng, tranh khảm đá hình ảnh Đức Mẹ của nhiều quốc gia, mang những phong cách nghệ thuật khác nhau, như Đức Mẹ Guadalupe của Mexico, Đức mẹ Lujan của Argentina, Đức Mẹ Naju của Hàn Quốc.

Tượng Đức Mẹ La Vang mặc áo dài Việt Nam được đặt tại Vườn Vatican vào tháng 4/2025 ở vị trí gần chuông Đại Năm Thánh 2000, phía sau là mái vòm Vương cung Thánh đường Thánh Peter.

Theo Vatican News, dự án đặt tượng đã được Giáo hội Việt Nam ấp ủ, chuẩn bị từ lâu nhằm "giới thiệu hình ảnh Đức Mẹ thân thương của dân tộc Việt với Giáo hội". Cố Giáo hoàng Francis đã chấp thuận dự án ngày 17/10/2024.

Tượng Đức Mẹ La Vang cao 1,6 mét, được chế tác từ đá cẩm thạch trắng xuất xứ từ Quỳ Hợp, Nghệ An. Tượng được nghệ nhân Giuse Trần Văn Giang điêu khắc, hoàn thiện tại Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, sau đó chuyển đến Rome bằng máy bay.

Hồng y Giovanni Lajolo, người thúc đẩy đặt tượng Đức Mẹ La Vang trong Vườn Vatican, nhận định bức tượng không chỉ là tác phẩm của người Việt Nam, mà còn là "bổn mạng của mọi người trong khu vực".

Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng xông hương, làm phép tượng Đức Mẹ La Vang trong Vườn Vatican. Ảnh: Vatican City State

"Chúng tôi tin rằng Đức Mẹ ở nơi đây sẽ chuyển cầu cho tất cả cộng đồng Giáo hội Việt Nam ở khắp nơi. Chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa và phó thác cho Đức Mẹ", Tổng giám mục Tổng giáo phận TP HCM Giuse Nguyễn Năng nói khi xông hương, làm phép tượng.

Theo truyền khẩu, Đức Mẹ Maria cùng Chúa Hài đồng hiện ra tại La Vang, Quảng Trị, vào năm 1798. Đức Mẹ đã an ủi giáo dân vượt qua khó khăn và dạy họ hái lá thuốc chữa bệnh. Bà con sau đó đã dựng một nhà thờ nhỏ dâng kính tại nơi Đức Mẹ hiện ra.

Đức Trung