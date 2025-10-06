Tưởng đau ruột thừa, cô gái 26 tuổi sinh con trên xe cứu thương

AnhMegan Isherwood tưởng đau ruột thừa nhưng bất ngờ sinh con trai trên xe cứu thương, que thử thai vài ngày trước báo âm tính.

Hôm 3/10, tờ NY Post cho biết sự việc xảy ra hôm 9/9 tại thị trấn Blackburn, hạt Lancashire, khi Isherwood thấy khó chịu trong người. Cho rằng mình bị tụt đường huyết, cô nhờ bạn thân mang cho một chai nước ngọt. Tuy nhiên, người bạn nhận thấy sắc mặt cô tệ đi và khuyên cô đến bệnh viện. Với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn và nhịp tim cao, nhân viên y tế ban đầu chẩn đoán cô bị viêm ruột thừa và đưa đến Bệnh viện Royal Blackburn.

Tại phòng chăm sóc đặc biệt, trong lúc chờ bác sĩ, Isherwood bất ngờ xuất huyết ồ ạt. "Máu thấm đẫm cả giường bệnh. Họ lập tức đưa tôi vào một phòng riêng với khoảng 15 y bác sĩ xung quanh, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra", cô kể lại.

Các bác sĩ quyết định siêu âm và chụp CT để kiểm tra, lúc này họ kinh ngạc phát hiện một em bé. "Họ nhìn thấy một cái đầu và một bàn chân nhỏ. Tôi chết lặng, không thể tin nổi vì bụng tôi không hề to lên, cũng không có triệu chứng mang thai nào", Isherwood nói.

Isherwood và con trai. Ảnh: SWNS

Cô được cấp tốc chuyển bằng xe cứu thương tới Bệnh viện Burnley, nơi có chuyên khoa sản. Trên đường đi, một nhân viên y tế nói nếu cô muốn rặn, hãy rặn thật mạnh. "Ngay khi chị ấy dứt lời, tôi cảm nhận một cơn thôi thúc. Điều tiếp theo tôi biết là họ nói 'chúc mừng, một bé trai'. Tôi choáng váng và bối rối", cô chia sẻ.

Bé trai Jaxson chào đời ở tuần thứ 33, nặng 2,1 kg. Lúc mới sinh, Jaxson bị tím tái và ngưng thở nhưng được các nhân viên y tế sơ cứu thành công ngay trên xe. Hai mẹ con sau đó được chẩn đoán nhiễm trùng huyết và điều trị bằng kháng sinh. Vài ngày sau, Jaxson lại ngưng thở lần nữa nhưng các bác sĩ đã cứu sống cậu bé.

Bà mẹ trẻ cho biết cha của đứa bé là người cô không có quan hệ tình cảm. Cú sốc tinh thần của cô được xoa dịu bởi sự giúp đỡ nhiệt tình từ bạn bè, gia đình và hàng xóm. Mọi người đã quyên góp những vật dụng cần thiết cho hai mẹ con. Bé Jaxson được xuất viện hôm 25/9.

"Hiện Jaxson phát triển rất tốt. Khi tôi báo tin cho gia đình, họ không thể tin được và đến giờ chính tôi cũng vậy", Isherwood nói.

Isherwood sinh con trên xe cứu thương trên đường tới Bệnh viện Burnley, nơi có dịch vụ thai sản chuyên khoa, hôm 9/9. Ảnh: SWNS

Theo các bác sĩ sản khoa, hiện tượng một người không biết mình mang thai cho đến tận lúc sinh, gọi là "mang thai kín", là tình trạng y khoa có thật và phổ biến, với tỷ lệ được ghi nhận khoảng 1/2.500 ca sinh. Nguyên nhân chính thường là kinh nguyệt không đều, khiến việc trễ kinh không được xem là dấu hiệu đáng ngờ. Bên cạnh đó, các triệu chứng điển hình như ốm nghén có thể rất nhẹ hoặc không xuất hiện, trong khi cử động của thai nhi dễ bị nhầm lẫn với hoạt động của đường ruột.

Một số phụ nữ vẫn có thể ra máu nhẹ định kỳ, khiến họ tin rằng đó là chu kỳ kinh nguyệt bình thường. Ở những người thừa cân hoặc có vị trí tử cung đặc biệt, bụng có thể không lộ rõ. Thêm vào đó, kết quả thử thai âm tính giả hoặc niềm tin chắc chắn rằng mình không thể có thai cũng góp phần củng cố sự nhầm lẫn này cho đến tận ngày chuyển dạ.

Bình Minh (Theo Lancashire Evening Post, NY Post)