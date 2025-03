Tưởng đau lưng hóa ung thư phổi

Hà NộiHai tháng nay, người đàn ông 72 tuổi bị đau thắt lưng liên tục, dùng giảm đau không đỡ kèm đau đầu âm ỉ, nhập viện phát hiện ung thư phổi di căn màng não hiếm gặp.

Gia đình cho biết bệnh nhân tiền sử phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng huyết áp, nghiện thuốc lá.

Ngày 17/3, bác sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực phát hiện khối bất thường trên phổi trái bệnh nhân. Kết quả sinh thiết chẩn đoán ung thư phổi di căn xương đã di căn giai đoạn 4.

Theo bác sĩ, đây là trường hợp bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn muộn di căn xương, màng não hiếm gặp, đột biến gene. Các bác sĩ hội chẩn, thống nhất điều trị liệu pháp miễn dịch.

Sau 6 chu kỳ, bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị, cải thiện các triệu chứng lâm sàng, giảm kích thước tổn thương so với ban đầu và không xuất hiện thêm các tổn thương mới. Bác sĩ hy vọng tình trạng bệnh nhân sẽ ổn định lâu dài, không có biến chứng mới.

Minh họa khối u ung thư phổi. Ảnh: Johnson & Johnson

Ung thư phổi đứng đầu về số ca mắc mới ở nam với hơn 1,4 triệu ca, đứng thứ ba về số ca mắc mới ở nữ với gần 771.000 ca. Việt Nam là nước có tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư phổi rất cao. Năm 2020, tỷ lệ mắc mới và tử vong do ung thư phổi đứng thứ hai ở cả hai giới, với 14% tỷ lệ mắc mới, 19% tỷ lệ tử vong. Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi. 90% ca ung thư phổi được chẩn đoán sau tuổi 55, tuổi trung bình mắc ung thư phổi là 70. Tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở nam cao hơn gấp hai lần so với ở nữ.

Trong đó, ung thư phổi di căn màng não là một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất của ung thư phổi. Tỷ lệ di căn màng não ở những bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (NSCLC) dao động từ 5%–15%. Thời gian sống sót chung trung bình của những bệnh nhân mắc NSCLC có di căn màng não dao động từ 3,6 đến 11 tháng.

Dấu hiệu cảnh báo đau lưng do ung thư phổi gồm đau lưng lúc nghỉ ngơi, vào ban đêm, đau khi không hoạt động và nặng hơn khi nằm trên giường, hít thở sâu. Cơn đau không đáp ứng với vật lý trị liệu và các phương pháp điều trị khác cũng có thể là dấu hiệu ung thư phổi. Đau lưng do ung thư phổi thường đi kèm với các triệu chứng khác như ho kéo dài, ho ra máu, khó thở, tức ngực. Người bệnh mệt mỏi, giảm cân không chủ ý, chán ăn.

Bác sĩ khuyến cáo những người có yếu tố nguy cơ như sử dụng thuốc lá thường xuyên, gia đình có người mắc ung thư phổi, môi trường làm việc phải tiếp xúc với tia xạ, khói bụi độc hại hoặc khi có triệu chứng nghi ngờ như ho ra máu, ho kéo dài không đáp ứng với thuốc giảm ho, cần đi khám sàng lọc để phát hiện bệnh sớm. Các phương pháp điều trị ung thư phổi phổ biến gồm xạ trị, hóa trị, liệu pháp miễn dịch, nhắm trúng đích.

Thùy An