Tưởng đau đầu vì dùng điện thoại hóa dị tật não

MỹSau khoảng thời gian dài đau đầu khi dùng điện thoại, Charlie Rolstone phát hiện mắc dị tật não Chiari, có thể gây tử vong.

Charlie Rolstone, 44 tuổi, thường xuyên bị đau nửa đầu và say tàu xe mỗi khi "dùng điện thoại quá nhiều". Tuy nhiên, sau một sự cố phải nhập viện, cô phát hiện ra nguyên nhân không phải điện thoại mà do một bất thường trong hộp sọ.

Qua chụp cộng hưởng từ (MRI), cô được chẩn đoán mắc chứng động kinh và dị tật Chiari. Dị tật khiến não bị đẩy xuống đáy hộp sọ và ống sống. Nguyên nhân thường là kích thước hộp sọ có vấn đề, không đủ chỗ cho não phát triển, khiến não chèn ép xuống dưới và chặn dòng chảy của dịch não tủy. Ước tính cứ 1.000 người thì một người mắc bệnh này. Dị tật Chiari có thể gây tử vong.

Được chẩn đoán ở tuổi 41, Charlie sẽ phải theo dõi các triệu chứng cả đời. Thực tế, căn bệnh tồn tại từ khi cô sinh ra, nhưng các vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi cô lớn tuổi. Suốt những năm tháng thiếu niên, Charlie bị đau nửa đầu, say tàu xe và hay ngất xỉu. Sau này, cô mới nhận ra đây là những cơn động kinh trong vô thức. Mỗi khi ho, đầu cô nhói lên, lan ra phía sau hộp sọ. Cơn đau chỉ kéo dài 30 giây, nhưng vẫn khiến Charlie khổ sở. Khi hét lên hay nói to, đầu cô cũng nhức.

30 năm sau, cô không đi khám vì nghĩ các triệu chứng sẽ thuyên giảm khi lớn lên. Đến ngày 20/9, trở về nhà từ quán rượu, Charlie gục xuống sàn. Trước khi lịm đi, cô chỉ nhớ bản thân cảm thấy mệt mỏi, không thể bước chân. Cô cũng ở trạng thái mệt mỏi vì thức đêm làm bánh cho con trai của bạn.

"Tôi thấy rất mơ hồ, như thể mọi thứ đang chuyển động chậm lại. Cảm giác rất khác so với sự mơ màng, thiếu ngủ. Tôi bước đến ghế sofa và lịm đi, tỉnh dậy đã thấy mình đang trên xe cấp cứu", cô kể lại.

Charlie nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Watford. Bác sĩ xác định cô bị co giật do đau cơ và tổn thương đầu do va đập với ghế sofa. Khi có kết quả chụp cộng hưởng từ, cô mới chính thức được xác nhận mắc động kinh và dị tật Chiari. Ngoài ra, Charlie còn bị tổn thương não và phình động mạch.

Dị tật Chiari hiếm khi được phát hiện kịp thời do các triệu chứng không rõ ràng. Vì vậy, bệnh rất nguy hiểm và khó điều trị. Charlie được chuyển đến Bệnh viện Thần kinh và Phẫu thuật Thần kinh Quốc gia. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết cô phải chấp nhận các di chứng và sống với dị tật cả đời bởi chưa có cách chính thức để chữa khỏi căn bệnh. Charlie được khuyên dùng thuốc giảm đau và hạn chế thời gian lướt điện thoại để giảm cảm giác chếnh choáng.

Dị tật khiến cô không thể làm việc theo giờ hành chính, cần người chăm sóc toàn thời gian. Cô gặp khó khăn khi xem TV, bị say tàu xe nếu tốc độ quá nhanh.

"Tôi không biết mức độ tổn thương mình phải chịu, nhưng tôi mừng vì đã phát hiện bệnh sớm. Cơn động kinh bỗng nhiên trở thành yếu tố cứu sống tôi, bởi nó đã tiết lộ căn bệnh", cô nói.

Thục Linh (Theo NY Post)