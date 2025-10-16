Tưởng đau dạ dày hóa mảnh xương cá đâm thủng ruột non

Đà NẵngĐau bụng âm ỉ, bà Xuyến, 68 tuổi, cứ nghĩ đau dạ dày, đến bệnh viện mới biết bị xương cá đâm thủng ruột non.

Chiều 16/10, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết đã phẫu thuật nội soi gắp mảnh xương cá cho bà Phan Thị Xuyến.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ vùng rốn lệch phải, cơn đau tăng dần. Các chẩn đoán hình ảnh phát hiện một dị vật dài khoảng 3 cm nằm ở đoạn cuối ruột non bệnh nhân.

Bà Xuyến sau ca phẫu thuật nội soi. Ảnh: Bùi Huân

Sau khi lấy dị vật, êkíp phẫu thuật xử lý ổ viêm và khâu lỗ thủng ruột non bệnh nhân. Bà Xuyến cho biết cứ nghĩ đau dạ dày không ngờ do hóc xương cá.

Bác sĩ CKI Trần Văn Do, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, khuyến cáo mọi người nên ăn chậm, nhai kỹ, cẩn trọng khi ăn cá hoặc thực phẩm có xương.

Ngọc Trường