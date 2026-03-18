Tưởng đau bụng thông thường, hóa ung thư gan giai đoạn cuối

Hải PhòngNgười đàn ông 55 tuổi đến viện khám do đau tức vùng hạ sườn phải suốt một tháng, chán ăn, bác sĩ chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối.

Khoảng một tháng nay, người đàn ông đau tức bụng vùng hạ sườn phải âm ỉ, không sốt, không nôn, ăn ngủ kém, nghĩ đau bụng tiêu hóa thông thường. Bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) chụp CT bụng cho hình ảnh phát hiện u gan trái kích thước 30x16mm, chuyển Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), bác sĩ chỉ định chụp Xquang, siêu âm,... Ngày 17/3, PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc trung tâm, cho biết bệnh nhân đang điều trị viêm gan B, không tăng huyết áp, đái tháo đường. Gia đình có bố đẻ và con trai mắc ung thư gan. Kết quả kiểm tra phát hiện hình ảnh gan biến đổi, sinh thiết chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan.

Sau hai chu kỳ dùng thuốc, bệnh nhân đáp ứng tốt, các triệu chứng trước điều trị giảm, tác dụng phụ chủ yếu thường gặp là buồn nôn sau truyền. Hiện, bệnh nhân tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Ung thư gan thường có triệu chứng không rõ ràng giai đoạn đầu. Ảnh: Drug Target

Ung thư gan là một trong những loại ung thư phổ biến trên thế giới và là ung thư thường gặp tại Việt Nam. Theo Globocan năm 2022, tại Việt Nam tỷ lệ mắc ung thư gan xếp thứ hai 13,6% (sau ung thư vú 13,6%), tỷ lệ tử vong xếp thứ nhất 19,4%. Trong đó, ung thư biểu mô tế bào gan (UTBMTBG) chiếm đa số các trường hợp, đứng đầu về cả tỷ lệ mắc mới và tỷ lệ tử vong.

Việc lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu cho UTBMTBG phụ thuộc mật thiết vào giai đoạn bệnh, chức năng gan và thể trạng của bệnh nhân. Nếu như ở giai đoạn khu trú, phẫu thuật và các phương pháp điều trị tại chỗ như nút mạch hóa chất (TACE) hay đốt sóng cao tần (RFA) đóng vai trò chủ đạo. Ở giai đoạn tiến triển, tiên lượng bệnh thường trở nên rất xấu, các phương pháp can thiệp tại chỗ đơn thuần thường không còn mang lại hiệu quả kiểm soát bệnh lâu dài.

Trong vài năm gần đây, các phương pháp điều trị hệ thống mới đã góp phần cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn muộn. Trong đó, phác đồ phối hợp giữa thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch Atezolizumab và thuốc kháng tăng sinh mạch Bevacizumab là lựa chọn ưu tiên hàng đầu.

Đến nay, nguyên nhân gây ung thư gan vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, người bệnh thường mắc ung thư gan trên nền xơ gan do nhiễm viêm gan virus B, C hoặc xơ gan do uống quá nhiều rượu, bia; mắc bệnh gan nhiễm mỡ; nhiễm độc tố aflatoxin do nấm mốc... Môi trường, chế độ ăn uống lạm dụng rượu bia, thuốc lá... cũng là yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới trên 40 tuổi bị xơ gan do uống nhiều bia rượu, nhiễm virus viêm gan B, C nên đi tầm soát khám định kỳ để sớm phát hiện các tổn thương. Tiêm vaccine phòng viêm gan B, tránh tiếp xúc với các hóa chất độc hại dễ làm tổn thương gan. Người dân nên đi khám tầm soát 6-12 tháng một lần để phát hiện sớm các tổn thương bất thường.