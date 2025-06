Tưởng đau bụng thông thường hóa ung thư đại tràng giai đoạn 3

AustraliaCharlotte Lasica, 22 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn ba sau nhiều tháng nhầm lẫn triệu chứng bệnh với đau bụng kinh và các vấn đề tiêu hóa

Câu chuyện được Charlotte chia sẻ vào tháng 6 nhằm nâng cao nhận thức về căn bệnh. Đầu năm 2024, cô bắt đầu cảm thấy đau bụng và chuột rút. Vì trùng với thời gian của kỳ kinh nguyệt, cô cho rằng đó chỉ là biểu hiện bình thường của chu kỳ hoặc do ăn phải thực phẩm không phù hợp. Cảm giác đầy bụng và khó chịu kéo dài khiến cô thường xuyên cảm thấy no, dù không ăn nhiều. Các triệu chứng này không rõ rệt nhưng lại dai dẳng, khiến cô nhiều lần bỏ qua và tự trấn an bản thân.

Tuy nhiên, đến tháng 7, tình trạng không cải thiện, thậm chí nặng hơn. Cô cảm thấy đầy hơi liên tục, đau bụng quặn và khó chịu kéo dài trong nhiều ngày. Một người bạn thân trong gia đình, đang học y khoa, nhận thấy sự bất thường và thúc giục Charlotte đi kiểm tra chuyên khoa. Chính sự cảnh tỉnh này đã giúp cô phát hiện bệnh kịp thời.

Ban đầu, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa trấn an đây không phải ung thư đại tràng vì cô còn quá trẻ. Tuy nhiên, sau khi nội soi đại tràng, Charlotte nhận được chẩn đoán ung thư. Bác sĩ cho biết cô là bệnh nhân trẻ nhất ông từng phải thông báo tin này, và bản thân ông cũng bị sốc.

Kết quả xét nghiệm vào tháng 8 xác nhận bệnh đã di căn đến hạch bạch huyết. Một tháng sau, Charlotte được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ đại tràng và lắp hậu môn nhân tạo tạm thời. 6 tháng tiếp theo, cô trải qua 8 đợt hóa trị khắc nghiệt. Tháng trước, kết quả chụp CT cho thấy Charlotte đã khỏi bệnh.

Ung thư ruột đang trẻ hóa tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh: Cancer Centre

Charlotte chia sẻ câu chuyện của mình nhằm kêu gọi người trẻ cảnh giác với những dấu hiệu cảnh báo và không nên chấp nhận những đánh giá hời hợt về sức khỏe. Cô nhấn mạnh, vì vẻ ngoài trông ổn và cảm giác bên trong cũng ổn, cô đã gạt đi mọi nghi ngờ. Nhưng nếu phát hiện sớm hơn, kết quả có thể đã khác.

Cô cũng nói nội soi đại tràng không đáng sợ so với những gì người bệnh sẽ phải trải qua nếu không phát hiện sớm.

"Bạn hiểu cơ thể mình hơn bất kỳ ai khác và không thể để ai đó nói điều ngược lại. Nếu không được nghe câu trả lời thỏa đáng, hãy tiếp tục tìm kiếm", cô chia sẻ.

Tại Anh và Mỹ, ung thư đại tràng là loại ung thư phổ biến thứ tư, với hơn 44.000 ca mỗi năm tại Anh và 142.000 ca tại Mỹ. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc bệnh ở người trẻ đang gia tăng, xu hướng mà các chuyên gia cho là có liên quan đến chế độ ăn uống hiện đại, tiếp xúc hóa chất và lối sống.

Các triệu chứng cảnh báo thường gặp gồm thay đổi nhu động ruột như tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài, cảm giác buồn đi ngoài nhiều hoặc ít hơn bình thường, máu trong phân, đau bụng, đầy hơi, sụt cân bất thường và mệt mỏi kéo dài.

Theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh, hơn một nửa (54%) các ca ung thư đại tràng có thể phòng ngừa được. Các yếu tố nguy cơ bao gồm béo phì, lạm dụng kháng sinh, bức xạ điện thoại di động, vi nhựa trong nước uống và đặc biệt là thực phẩm siêu chế biến.

