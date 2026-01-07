Tưởng đau bụng, hóa ung thư hiếm gặp ở gan

Hà NộiBệnh nhân nam 56 tuổi bị đau tức hạ sườn phải hơn một tháng, đi khám phát hiện mắc Sarcoma cơ trơn gan nguyên phát - loại ung thư chỉ có khoảng 70 ca được ghi nhận trên toàn cầu.

Ngày 6/1, PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, sức khỏe tổng quát bình thường ngoài cơn đau bụng dai dẳng. Người bệnh không có tiền sử bệnh mạn tính và gia đình không ai mắc ung thư.

Kết quả siêu âm và sinh thiết u gan trái xác định bệnh nhân mắc Sarcoma cơ trơn gan nguyên phát. Đây là dạng khối u ác tính cực hiếm, xuất phát từ các tế bào cơ trơn. Trên thế giới, y văn mới chỉ ghi nhận khoảng 70 trường hợp mắc bệnh này.

Ngay sau chẩn đoán, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ khối u và chỉ định hóa trị kết hợp cho bệnh nhân.

Ảnh minh họa: Nshealth

Theo bà Phương, Sarcoma cơ trơn gan nguyên phát chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chỉ 0,2-2% trong tổng số các ca ung thư gan nguyên phát. Đa số các u cơ trơn ác tính tại gan thường do di căn từ đường tiêu hóa, tử cung, phổi hoặc sau phúc mạc. Do đó, bác sĩ phải chẩn đoán phân biệt rất cẩn trọng để xác định nguồn gốc khối u.

Bệnh lý này có tiên lượng xấu, khả năng xâm lấn và di căn cao. Thách thức lớn nhất nằm ở khâu chẩn đoán sớm vì triệu chứng lâm sàng thường mơ hồ, không đặc hiệu. Khối u thường âm thầm phát triển và chỉ gây triệu chứng rõ rệt khi đã đạt kích thước lớn.

Về điều trị, phẫu thuật cắt bỏ triệt căn là phương pháp ưu tiên hàng đầu, có thể kết hợp xạ trị hoặc hóa trị bổ trợ. Tuy nhiên, bác sĩ Phương nhận định do sự hiếm gặp của bệnh, dữ liệu y học về hiệu quả của các phác đồ điều trị hiện tại còn hạn chế, đòi hỏi thêm nhiều nghiên cứu chuyên sâu.

Người dân được khuyến cáo duy trì thói quen khám sức khỏe và tầm soát ung thư định kỳ để phát hiện sớm các bất thường, tăng cơ hội điều trị thành công.

Thùy An