'Tượng đài' nhạc đồng quê Mỹ Toby Keith qua đời

Mỹ"Tượng đài" nhạc đồng quê Toby Keith qua đời ở tuổi 62 vì ung thư dạ dày, hôm 6/2.

Trên trang web của nghệ sĩ, người đại diện đăng thông báo, cho biết: "Ông đã chiến đấu với căn bệnh một cách dũng cảm". Ông được chẩn đoán mắc ung thư từ năm 2022.

Trong thời gian chữa bệnh, Keith vẫn hoạt động âm nhạc. Buổi diễn cuối cùng của ông là ở Las Vegas tháng 12/2023. Ông cũng hát tại People's Choice Country Awards tháng 9/2023.

Nghệ sĩ tại sự kiện People’s Choice Country Awards hôm 28/9/2023. Ảnh: AP

Trong cuộc phỏng vấn cuối năm ngoái với KWTV, ông nói: "Ung thư là một chiếc tàu lượn siêu tốc. Anh cứ ngồi đây đợi nó đi đi. Có thể nó sẽ không bao giờ biến mất". Keith làm công nhân ở các mỏ dầu ở Oklahoma khi còn trẻ, sau đó chơi bóng đá phủi trước khi chuyển sang ca hát. Ông và ban nhạc của mình từng biểu diễn khắp các con đường Oklahoma và Texas.

Ông được Harold Shedd, người đứng đầu hãng đĩa Mercury Records, chú ý, giúp ra đĩa đầu tay - Toby Keith, đạt chứng nhận bạch kim. Should’ve Been a Cowboy, bản hit đột phá của ông, được phát ba triệu lần trên các đài phát thanh, trở thành bản nhạc đồng quê được phát nhiều nhất ở Mỹ trong thập niên 1990. Ông có nhiều bản hit đoạt quán quân Billboard như As Good As I Once Was, My List và Beer for My Horses.

"Tôi viết về cuộc sống, tôi hát về cuộc sống và tôi không phân tích quá chi tiết mọi thứ", Keith nói với AP năm 2001, sau thành công của bài hát I'm Just Talking About Tonight.

How Do You Like Me Now - Toby Keith Ca khúc "How Do You Like Me Now". Video: YouTube Toby Keith

Tuy nhiên, hãng đĩa sau đó tập trung gây dựng sự nghiệp cho Shania Twain, khiến Toby Keith không được phát triển đúng khả năng. Keith từng cho biết cảm thấy rằng các giám đốc điều hành đang cố gắng đẩy anh theo hướng nhạc pop. "Mọi người đang cố gắng biến tôi thành một thứ gì đó không phải của tôi", ca sĩ nói với AP.

Keith chuyển đến DreamWorks Records năm 1999, thành công với How Do You Like Me Now?!. Năm 2001, ông giành giải Giọng ca nam của năm và Album của năm tại Lễ trao giải Academy of Country Music Awards. Ông phát biểu ở sự kiện: "Tôi đã chờ đợi điều này rất lâu rồi. Chín năm".

Sau sự kiện khủng bố ngày 11/9, ông sáng tác nhiều ca khúc về sự phẫn nộ của người Mỹ, được khán giả yêu thích nhưng gây ra nhiều tranh cãi về ca từ. Năm 2021, ông được nhận Huân chương Nghệ thuật Quốc gia. Ông là một trong những nghệ sĩ nhạc đồng quê giàu có nhất, với tài sản khoảng 400 triệu USD.

Thanh Thanh (theo AP)