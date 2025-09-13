Tưởng chảy máu cam, người phụ nữ mất mũi vì ung thư

AnhTỉnh dậy sau ca mổ 6 tiếng, Ellen McCleary sốc khi nhận ra mình đã mất hoàn toàn chiếc mũi do khối u tiến triển.

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 7/2023 khi bà Ellen McCleary trở về nhà sau một kỳ nghỉ. Ban đầu, bà bỏ qua triệu chứng chảy máu cam vì cho rằng do bệnh viêm mũi dị ứng. Nhưng khi tình trạng này xảy ra ba lần một ngày, người phụ nữ quyết định gọi cho bác sĩ và được kê đơn kháng sinh để điều trị "dị ứng".

Chỉ đến khi Ellen ho ra cục máu đông, bà mới được giới thiệu đến khám chuyên khoa tai mũi họng tại Bệnh viện Royal Victoria Infirmary, ở Newcastle, vào tháng 10. Tại đây, bà mẹ 6 con được sinh thiết, chụp CT, phát hiện bị ung thư mũi và một khối u sau xương mũi đang "bò" về phía não.

"Tôi bật khóc, đó là lúc tôi suy sụp hoàn toàn", Sun Health dẫn lời Ellen, hiện 46 tuổi, sống tại thành phố Carlisle, hạt Cumbria.

Ellen được phẫu thuật vào cuối tháng đó, mới đầu nghĩ bác sĩ sẽ chỉ loại bỏ khối u. Nhưng sau ca mổ kéo dài 6 tiếng, bà tỉnh dậy, sốc khi phát hiện mũi của mình đã bị cắt bỏ toàn bộ. "Tôi cứ nghĩ chỉ bị rạch mũi ra, cắt khối u rồi khâu lại. Nhưng trong hai tuần, khối u đã phát triển và tiến về phía não nên bác sĩ phải cắt bỏ toàn bộ", bà kể.

Ellen ở lại bệnh viện trong 5 ngày và sau 6 tuần xạ trị, bà may mắn được thông báo đã sạch ung thư.

Bà Ellen phải đeo mũi giả trong quá trình hồi phục và đang chờ đợi một chiếc mũi từ tính. Ảnh: Kennedy Newsand Media

Ellen cho biết phải vệ sinh hốc mũi hàng ngày vì đôi khi bị rỉ "dịch nhầy" do bà không thể xì mũi. Bà đã phải thay mũi giả 7 lần do gương mặt đang trong quá trình hồi phục và hiện chờ một chiếc "mũi từ tính" sử dụng nam châm để gắn vào mặt. Ellen sinh hoạt bình thường nhưng gặp khó khăn về hô hấp khi làm những việc như hút bụi.

"Cuộc sống hàng ngày của tôi vẫn vậy, điều khác biệt duy nhất là không còn mũi", nhân viên giám sát bữa trưa tại trường học nói, cho biết mất một năm rưỡi mới dám nhìn vào mũi. Người phụ nữ cho hay các bác sĩ không chắc chắn về giai đoạn ung thư của bà nhưng khẳng định đã phát hiện bệnh kịp thời.

Ellen hiện đặt mục tiêu nâng cao nhận thức về các triệu chứng của bệnh ung thư mũi và kêu gọi mọi người đi khám nếu họ bị chảy máu cam thường xuyên. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), ung thư mũi, về mặt y học được gọi là ung thư khoang mũi và các xoang cạnh mũi, là một loại ung thư hiếm gặp. Dưới đây là các triệu chứng phổ biến:

- Nghẹt một bên mũi kéo dài không khỏi.

- Chảy máu cam.

- Giảm khứu giác.

- Chảy nước mũi, có thể lẫn máu.

- Dịch mũi chảy xuống phía sau mũi và cổ họng.

NHS lưu ý các triệu chứng này có thể giống với bệnh thông thường và ít nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như cảm lạnh hoặc viêm xoang. Ở giai đoạn muộn hơn, triệu chứng có thể bao gồm đau hoặc tê ở mặt, đặc biệt là vùng má trên; sưng hạch ở cổ; giảm thị lực một phần hoặc nhìn đôi; mắt lồi; chảy nước mắt không ngừng; đau hoặc tức ở một bên tai; xuất hiện khối u dai dẳng trên mặt, mũi hoặc vòm miệng.

Các bác sĩ lấy đi hoàn toàn phần mũi của bà Ellen sau ca phẫu thuật. Ảnh: Kennedy Newsand Media

Bình Minh (Theo Sun Health, NHS)