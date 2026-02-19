Tướng cấp cao Mỹ bất ngờ thăm Venezuela

Tướng Francis Donovan, chỉ huy Bộ tư lệnh Phương Nam quân đội Mỹ, đến Venezuela trong chuyến thăm không báo trước để thảo luận về vấn đề an ninh.

Chính phủ Venezuela ngày 18/2 cho biết phái đoàn quân sự Mỹ đã gặp Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino và Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello. Hai bên nhất trí hợp tác đấu tranh chống nạn buôn ma túy, khủng bố và vấn đề di cư.

"Cuộc gặp khẳng định ngoại giao phải là cơ chế giải quyết bất đồng và xử lý những vấn đề thuộc về lợi ích của cả hai nước và khu vực", Bộ trưởng Truyền thông Venezuela Miguel Angel Perez cho hay.

Tướng Donovan gặp các lính Mỹ phụ trách an ninh cho đại sứ quán Mỹ ở Caracass, Venezuela, ngày 18/2. Ảnh: AFP

Bộ tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM), cơ quan đặc trách hoạt động quân sự của Mỹ ở khu vực Nam Mỹ, Trung Mỹ và Caribe, cho hay chỉ huy SOUTHCOM Francis Donovan đã cùng quan chức cấp cao Lầu Năm Góc Joseph Humire và quyền đại biện tại Venezuela Laura Dogu tham gia các cuộc hội đàm.

"Những cuộc thảo luận tập trung vào môi trường an ninh, các bước đi nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch 3 giai đoạn của Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là ổn định tại Venezuela, cũng như tầm quan trọng của an ninh chung trên khắp Tây bán cầu", thông báo của SOUTHCOM có đoạn.

Bà Dogu mô tả đây là ngày lịch sử trong nỗ lực "thúc đẩy mục tiêu về một Venezuela liên minh với Mỹ".

Hoạt động diễn ra mà không có thông báo từ trước, đánh dấu chuyến công tác đầu tiên của tướng Donovan đến Mỹ Latin trên cương vị lãnh đạo SOUTHCOM kể từ khi được bổ nhiệm hôm 5/2. Đây cũng là lần đầu phái đoàn quân sự Mỹ tới Venezuela kể từ khi Washington phát động chiến dịch đột kích, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1.

Phái đoàn quân sự Mỹ tại sân bay quốc tế Simon Bolivar ở Maiquetia, Venezuela, ngày 18/2. Ảnh: SOUTHCOM

Mỹ và chính quyền lâm thời Venezuela đã đạt nhiều thỏa thuận, trong đó có hợp tác về dầu mỏ trị giá khoảng hai tỷ USD, cùng kế hoạch tái thiết 100 tỷ USD cho ngành công nghiệp này. Tổng thống lâm thời Rodriguez ngày 20/1 thông báo Venezuela đã nhận 300 triệu USD, khoản thanh toán đầu tiên theo thỏa thuận chuyển 50 triệu thùng dầu cho Mỹ.

Washington mong muốn Caracas sớm cắt đứt liên kết với các đối thủ của họ và mở cửa cho doanh nghiệp Mỹ, đồng thời nhiều lần cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu nước này "không làm theo định hướng từ Mỹ".

Chính phủ Venezuela nhấn mạnh ngoại giao là con đường ưu tiên trong quan hệ với Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống lâm thời Rodriguez tháng trước tuyên bố các chính trị gia Venezuela đã nhận "quá đủ lệnh từ Washington" và họ sẽ tự giải quyết bất đồng cũng như xung đột nội bộ.

Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP)