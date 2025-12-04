Tướng Campuchia tái xuất sau tin đồn tử trận

Trung tướng Campuchia Srey Doek xuất hiện tại một sự kiện ở tỉnh Preah Vihear, sau khi truyền thông Thái Lan đưa tin ông tử trận hồi tháng 7.

Trung tướng Srey Doek, Phó tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia và chỉ huy sư đoàn hỗ trợ số 3, hôm 2/12 xuất hiện tại một sự kiện ở tỉnh biên giới Preah Vihear. Hình ảnh do lục quân Campuchia đăng cho thấy ông Doek đứng cạnh bà Men Sam An, thành viên Hội đồng Cơ mật Tối cao của Quốc vương, đồng thời là Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển.

Những hình ảnh này đã chấm dứt nhiều tháng đồn đoán về tướng Doek.

Trung tướng Srey Doek tại một sự kiện ở tỉnh Preah Vihear ngày 2/12. Ảnh: Lục quân Hoàng gia Campuchia

Truyền thông Thái Lan ngày 30/7 đưa tin ông Doek, thân tín của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở biên giới. Báo Thái Lan dẫn nguồn tin từ Quân khu 2 nước này, đơn vị khi đó do ông Boonsin Padklang, hiện đã nghỉ hưu, chỉ huy. Campuchia cáo buộc ông Boonsin Padklang làm leo thang bạo lực trong tranh chấp biên giới.

Sau khi thông tin này xuất hiện, Jakrapob Penkair, cố vấn cho Tổng thư ký của Thủ tướng Thái Lan, đăng Facebook cáo buộc trung tướng Doek châm ngòi vụ đụng độ.

Quan chức Campuchia nhiều lần bác bỏ tin tướng Doek tử trận, gọi đó là thông tin sai lệch. Tuy nhiên, tướng này không xuất hiện trước công chúng suốt nhiều tháng qua, dẫn đến suy đoán thông tin trên báo Thái Lan có thể là sự thật.

Thái Lan và Campuchia hồi tháng 7 xảy ra xung đột biên giới kéo dài 5 ngày khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường ở cả hai bên phải sơ tán. Hai bên ký thỏa thuận hòa bình tại Kuala Lumpur ngày 26/10 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới và cho phép quan sát viên giám sát lệnh ngừng bắn tiếp cận khu vực. Thái Lan cũng cam kết trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt. Tuy nhiên kể từ đó, hai nước nhiều lần cáo buộc lẫn nhau không tuân thủ thỏa thuận.

Quân đội Campuchia không công bố số quân nhân thương vong trong đụng độ biên giới hồi tháng 7, nhưng xác nhận trung tướng Duong Samneang, 67 tuổi, chỉ huy Lữ đoàn Can thiệp số 7, đã tử trận trong trận chiến ở tỉnh Preah Vihear.

Huyền Lê (Theo Khmer Times, AFP)