Tưởng béo bụng hóa u buồng trứng ác tính 13 kg

Hà NộiNgười phụ nữ 60 tuổi, bụng to như thai 9 tháng nhưng không đi khám vì nghĩ do béo, đến khi khó thở nhập viện mới phát hiện u buồng trứng 13 kg.

Ngày 18/5, đại diện Bệnh viện Hữu Nghị cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau tức bụng, khó thở, đại tiểu tiện khó khăn, đặc biệt bụng to như mang thai 9 tháng. Người phụ nữ cho hay vài tháng nay thấy bụng to dần, nghĩ do béo bụng nên chỉ ăn kiêng và tập thể dục, song bụng vẫn ngày càng to ra, đau tức nhiều, nằm khó thở, đi lại khó khăn nên mới vào viện.

Sau khi chụp cắt lớp ổ bụng, các bác sĩ phát hiện một khối u rất lớn có tính chất ác tính ở buồng trứng, đường kính trên 50 cm, chiếm toàn bộ ổ bụng, dính vào đại tràng bên trái, đè đẩy các tạng ruột non, gan, lách, thận và động mạch, tĩnh mạch chủ bụng, kèm theo là khối u xơ to ở tử cung.

Ê kíp phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u buồng trứng nặng 13 kg và cắt toàn bộ tử cung đi kèm, kết quả giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô buồng trứng. Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, đã ăn uống bình thường và dự kiến ra viện trong vài ngày tới.

Khối u buồng trứng của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Hoàng Việt Dũng, người trực tiếp phẫu thuật, cho biết ung thư buồng trứng diễn tiến âm thầm, triệu chứng không rõ ràng nên khó nhận biết, dễ nhầm lẫn với triệu chứng của nhiều bệnh lý khác.

Các dấu hiệu gợi ý như đầy bụng hoặc đau bụng vùng hạ vị; ăn uống kém; gầy sút cân; rối loạn tiêu hóa; chu kỳ kinh nguyệt bất thường, ra máu âm đạo. Khi khối u to lên chèn ép vào bàng quang, niệu quản gây rối loạn tiểu tiện, ứ nước thận; chèn ép đường tiêu hóa gây tắc ruột, rối loại đại tiện; chèn ép vào động mạch, tĩnh mạch chủ bụng làm tăng áp lực ổ bụng gây khó thở.

Những khối u buồng trứng kích thước lớn có nguy cơ vỡ gây chảy máu, tràn dịch ổ bụng, gây viêm phúc mạc toàn thể, khối u có thể bị xoắn gây hoại tử do thiếu máu nuôi, đau gây sốc. Đặc biệt nguy hiểm hơn khi khối u có tính chất ác tính, phát hiện muộn dẫn tới di căn xa, ảnh hưởng tính mạng.

Việc chẩn đoán ung thư buồng trứng dựa vào các triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm máu, chụp cắt lớp vi tính. Tùy từng giai đoạn các bác sĩ sẽ tư vấn và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo các chị em phụ nữ cần đi khám phụ khoa định kỳ để được thăm khám sàng lọc các bệnh lý ung thư nói chung và ung thư buồng trứng nói riêng.

Thúy Quỳnh