Tưởng béo bụng hóa mang thai 30 tuần

Hà NộiCô gái 20 tuổi, đi khám do đau bụng, ra máu vùng kín, siêu âm phát hiện mang thai 30 tuần, suy thai, nhau bong non nguy kịch.

Ngày 25/3, TS. BS Phan Chí Thành, Khoa khám bệnh, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc", suy thai, tim thai rời rạc, nguồn máu nuôi thai bị ngắt quãng do nhau bong sớm, âm đạo chảy máu, đau bụng dữ dội.

"Nếu không mổ ngay, thai nhi có nguy cơ chết lưu, mẹ phải cắt tử cung, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này", bác sĩ nói.

Thai phụ chưa lập gia đình, là sinh viên. Trước đó, cô thấy bụng to nhưng nghĩ do ăn nhiều nên béo bụng. Cô không có biểu hiện thai nghén, kinh nguyệt không đều nên không biết bản thân đang mang thai.

Sau mổ, bé gái chào đời an toàn, nặng 1,3 kg, được chăm sóc đặc biệt tại Khoa sơ sinh. Sản phụ thoát nguy kịch, bảo tồn tử cung.

Theo bác sĩ, trường hợp biết thai muộn ngoài 30 tuần rất hiếm gặp và nguy hiểm. Trẻ có nguy cơ dị tật, suy dinh dưỡng, còn mẹ có nguy cơ sinh non, nhau bong non... Trong đó, nhau bong non là cấp cứu sản khoa, diễn biến đột ngột, có thể gây tử vong cho thai nhi và đe dọa tính mạng người mẹ.

Do đó, chị em phụ nữ khi bị mất kinh hoặc có dấu hiệu nghi ngờ mang thai nên đi khám sớm để có kế hoạch theo dõi thai kỳ hợp lý, an toàn.

Thùy An