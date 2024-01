Tường An ra mắt bộ gia vị 'Cát Tường An Khang' đón Tết

Doanh nghiệp lần đầu ra mắt trọn bộ gia vị "Cát Tường An Khang" với mong muốn gửi lời chúc tốt đẹp cho bữa cơm nhà dịp Tết đến xuân về.

Bộ sản phẩm gồm dầu ăn, nước mắm, hạt nêm, là món quà thay lời chúc sum vầy, đoàn viên ngày Tết.

Thông điệp chúc Tết ý nghĩa

Đồng hành cùng người tiêu dùng hơn 46 năm qua, Tường An có mặt trong gian bếp hầu hết mọi gia đình để tạo nên hàng triệu mâm cỗ mỗi dịp Tết về. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, Tường An lần đầu ra mắt trọn bộ gia vị Cát Tường An Khang với mong muốn mọi nhà đều "Cát Tường An Khang".

Thương hiệu dầu Tường An đồng hành hơn 46 năm trong những bữa cơm nhà của gia đình Việt. Ảnh: Tường An

Thông điệp "Tết có Tường An - Cát Tường An Khang" đã lan tỏa trên khắp Việt Nam, nhận nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Đại diện nhãn hàng cho biết, thông điệp được lấy cảm hứng từ chính tên gọi của thương hiệu Tường An, với Tường trong chữ Cát Tường, có nghĩa là may mắn, thịnh vượng và An trong chữ An Khang mang đến sức khỏe, bình an. Đây đều là những điềm lành, mong ước mọi người thường chúc nhau trong dịp Tết đến xuân về nhờ đó giúp thông điệp này đã nhanh chóng lan tỏa rộng rãi, in sâu vào tâm trí và tình cảm của người tiêu dùng Việt, trở thành thương hiệu quốc dân ngày Tết.

Trọn bộ gia vị đón Tết

Văn hóa ẩm thực Việt Nam vốn nổi tiếng phong phú và đa dạng. Tất cả những điều đó được thể hiện rõ nét nhất trong mâm cỗ ngày Tết truyền thống. Mỗi món ăn đều hàm chứa những ý nghĩa tốt đẹp, mong ước về một năm mới đủ đầy.

Nước mắm là được ví như một gia vị "linh hồn" không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết của mọi gia đình Việt. Ảnh: Tường An

Các món chiên rán có màu vàng óng cùng thanh âm tí tách khi chiên báo hiệu một năm mới khởi sắc. Món thịt kho với những miếng thịt vuông, trứng tròn đại diện cho âm dương hòa hợp. Hương vị đậm đà, màu sắc bắt mắt của món ăn mang đến sự ấm cúng, sum vầy. Món canh thanh ngọt vốn giản dị trong đời sống hiện đại nhưng lại là biểu tượng của sự an lành trong năm mới. Vị đậm đà từ sườn non, xương ống và nước cốt thịt hầm, hòa quyện với vị ngọt thanh của các loại rau củ, như ước mong một năm mới vạn sự ấm êm, tràn đầy sức khỏe.

Tết này, Tường An ra mắt trọn bộ gia vị ngon lành tự nhiên gồm: Dầu đậu nành Tường An Premium; Nước mắm cá cơm Tường An 40 độ đạm và 32 độ đạm; Hạt nêm từ sườn non, xương ống và nước cốt thịt hầm; Hạt nêm từ nấm hương và ba loại rau củ dưới nhãn hiệu Tường An Unicook.

Chi Dung