Tường An chia cổ tức cao kỷ lục

Cổ đông Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường An (TAC) vừa thông qua kế hoạch chia cổ tức năm nay 20% cộng với cổ tức đặc biệt 75%.

Kế hoạch này vừa được cổ đông TAC thông qua tại đại hội sáng 12/6. Theo đó, nếu cộng hai mức trên thì tổng tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 lên tới 95%, tức mỗi cổ phiếu nhận được 9.500 đồng. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay của Tường An và cũng là mức cao trong bối cảnh Covid -19 đang gây ảnh hưởng cho các doanh nghiệp.

Trả lời cổ đông về lý do chia cổ tức cao này, ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO cho rằng, doanh nghiệp muốn chia hết phần thặng dư cho cổ đông. Song song đó, cổ đông sẽ có được nhiều lợi ích hơn trước khi TAC được đồng ý sáp nhập vào tập đoàn.

Theo ông Nguyên, mặc dù Tường An năm qua phát triển khá tốt nhưng mức sinh lời của ngành này vẫn thấp nên lợi nhuận chưa cao. Để tối đa hóa chi phí, gia tăng sức mạnh, việc sáp nhập TAC vào tập đoàn là cần thiết. Nếu chủ trương được đồng ý, công ty sẽ trình kế hoạch chi tiết và tổ chức đại hội cổ đông bất thường để thông qua.

Song song đó, công ty sẽ mời các đơn vị thẩm định đưa ra tỷ lệ hoán đổi trước sáp nhập và cổ đông tiến hành bỏ phiếu những mức giá phù hợp.

Dây chuyền sản xuất dầu ăn của Tường An. Ảnh: Tuyết Nga.

Năm 2020, Tường An đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.558 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 193 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,04% và 13,09% so cùng kỳ 2019.

Dự báo kinh tế thế giới và khu vực, lãnh đạo Tường An cho rằng vẫn nhiều diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của Covid-19. Tuy nhiên, tại Việt Nam, dịch đang được kiểm soát tốt. Hiện thị trường dầu ăn trong nước đạt 31.000 tỷ đồng trong năm 2019 - mức độ tiêu thụ còn thấp so với các nước trong khu vực. Do vậy, tiềm năm của ngành này được dự báo tăng trưởng trong 5 năm tới và sẽ đạt quy mô 35.000 tỷ đồng năm 2024.

Để doanh nghiệp phát triển tốt, năm nay công ty sẽ kinh doanh sản phẩm chuyên biệt và cao cấp. Song song đó, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển kênh phân phối, xây dựng vùng nguyên liệu để nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

Theo TAC, doanh thu thuần 6 tháng ước đạt 2.221 tỷ đồng, lãi trước thuế 84,23 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 40% so với cùng kỳ 2019. Biên lợi nhuận gộp công ty đạt 14,5%.

Thi Hà