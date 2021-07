Tuồn vàng trắng, kim cương qua cảng Hải Phòng

Hải PhòngLực lượng biên phòng khởi tố vụ án vận chuyển trái phép vàng trắng, kim cương trị giá 15 tỷ đồng qua biên giới biển, tạm giữ 2 nghi can.

Nhà chức trách Hải Phòng kiểm đếm số trang sức bằng vàng trắng đính kim cương và hạt kim cương. Ảnh: Biên phòng

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, 1h15’ ngày 12/7 tại cầu cảng số 2, cảng Nam Hải Đình Vũ, quận Hải An, lực lượng Biên phòng Cửa khẩu cảng bắt quả tang Nguyễn Hoài Nam (39 tuổi, trú quận Kiến An, Hải Phòng) đang nhận một túi hàng do thuyền viên Nguyễn Văn Thùy (52 tuổi, trú huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), làm việc trên tàu Biển Đông Mariner, ném từ trên boong tàu xuống cầu cảng.

Lực lượng chức năng phát hiện,trong chiếc túi vải màu đen có 481 món trang sức (vòng, nhẫn, dây chuyền, hoa tai, mặt dây chuyền bằng vàng trắng, đính kim cương); 406 viên + 1354 mảnh nhỏ (kim cương). Tổng giá trị hàng hóa trên 15 tỷ đồng.

Thùy khai ngày 8/7 khi tàu cập cảng ở Hong Kong đã nhận vận chuyển thuê một túi hàng từ một người tên Duyên mang về Việt Nam. Khi tàu cập cảng Nam Hải Đình Vũ, người của Duyên là Nam liên hệ đến lấy hàng.

Nam và Thuỳ hiện đã bị tạm giữ. Vụ án Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đang tiếp tục được điều tra.

Giang Chinh