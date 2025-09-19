Tuồn súng, đạn từ nước ngoài về bán

Bắc NinhĐoàn Quốc Thái, 33 tuổi, nhập hàng trăm khẩu súng, đạn từ Thái Lan và Campuchia về, rao bán trên mạng xã hội.

Ngày 19/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tạm giam Thái, ngụ TP HCM, để điều tra về tội Mua bán trái phép công cụ hỗ trợ.

Thái từng bị xử phạt hành chính về hành vi Tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại phế liệu, phế phẩm vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Đoàn Quốc Thái. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, Thái trực tiếp nhập súng, đạn, công cụ hỗ trợ từ Thái Lan và Campuchia về nước rồi rao bán trên mạng xã hội. Từ tháng 5/2024 đến nay, Thái đã bán cho người đàn ông ở Bắc Ninh khoảng 150 khẩu súng bắn đạn cao su và hơn 5.000 viên đạn các loại.

Khám xét nơi ở của bị can, cảnh sát thu giữ 33 khẩu súng các loại, 3.382 viên đạn và nhiều linh kiện súng, đạn, công cụ hỗ trợ.

Công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Các loại súng bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Phạm Dự