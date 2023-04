Tưới xăng, phóng hoả sảnh chung cư

TP HCMCamera an ninh tầng trệt chung cư Phú Hoàng Anh, huyện Nhà Bè, ghi hình người đàn ông mang can xăng lớn đến tưới, châm lửa.

Người đàn ông tưới xăng đốt chung cư ở Sài Gòn Người đàn ông mang can xăng đến đốt chung cư. Video: Camera an ninh

2h20 ngày 13/4, bảo vệ chung cư Phú Hoàng Anh trên đường Nguyễn hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, phát hiện lửa bùng lên dữ dội tại khu vực bên hông sảnh khu B nên hô hoán, huy động dập lửa. Đám cháy không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Trích xuất camera an ninh, Công an huyện Nhà Bè xác định trước đó một người đàn ông xách can nhựa lớn vào sảnh chung cư, đến Block B. Ông ta để can nhựa ở một góc khuất rồi đi ra ngoài. Ít phút sau người này quay lại tưới xăng, châm lửa, bỏ trốn.

Khu vực xảy ra cháy. Ảnh: Nhật Vy

Cư dân cho biết, trước đó có người từng tưới xăng đốt ở gần cửa hầm giữ xe, may mắn bảo vệ phát hiện, dập tắt. Sau sự việc, ban quản lý chung cư đã cho gắn các thiết bị tránh cháy lan tại khu vực.

Công an huyện Nhà Bè đang truy bắt thủ phạm, điều tra nguyên nhân.

Nhật Vy