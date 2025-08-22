Tưới xăng đốt 'tình địch' vì ghen

Đồng NaiThấy cô gái mình yêu đứng cùng người đàn ông khác trước cổng nhà, nam thanh niên 18 tuổi tưới xăng, châm lửa đốt khiến anh này bị bỏng nặng.

Ngày 22/8, Công an Đồng Nai tạm giữ Đào Ngô Ngọc Tuấn, 18 tuổi, để điều tra hành vi giết người.

Tuấn bị bắt sau một ngày gây án. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra, Tuấn và người thanh niên 20 tuổi quê Tây Ninh cùng có tình cảm với thiếu nữ 17 tuổi ở phường Phước Tân. Khoảng 22h ngày 20/8, Tuấn mua xăng đến nhà cô gái với ý định đe dọa không được qua lại với "tình địch".

Đến nơi, Tuấn thấy hai người đang đứng nói chuyện trước cửa nhà. Trong cơn ghen, Tuấn tạt xăng vào người anh này rồi bật lửa đốt. Người dân xung quanh nhanh chóng dập lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.

Nghi can bỏ trốn khỏi hiện trường, bị bắt vào chiều qua ở TP HCM.

Phước Tuấn