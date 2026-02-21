Tưới xăng đốt đối tác do mâu thuẫn chung vốn làm ăn

Đồng NaiMâu thuẫn trong việc chung vốn đầu tư xây dựng, Nguyễn Văn Biển dùng xăng phóng hỏa đối tác.

Ngày 21/2, Biển, 35 tuổi, quê Cần Thơ, bị Công an Đồng Nai tạm giữ để điều tra hành vi Giết người.

Theo điều tra, do mâu thuẫn tiền bạc trong chuyện chung vốn đầu tư xây dựng, tính công nợ, chiều mùng 1 Tết, Biển hẹn anh Nguyễn Thanh Hiền, 37 tuổi, tại phường Hố Nai để nói chuyện, yêu cầu đem theo sổ sách ghi chép tiền vật liệu và tiền công theo.

Hiện trường vụ án được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Thái Hà

Trong quá trình nói chuyện, bất ngờ Biển lấy chai nhựa chứa xăng đã chuẩn bị từ trước tạt vào người anh Hiền rồi châm lửa đốt. Do bị bỏng, nạn nhân nhảy khỏi xe bỏ chạy, Biển tiếp tục lấy dao giấu trong người truy sát, chém liên tiếp vào đầu và tay trái của anh Hiền khiến gục xuống đường.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Biển bị cảnh sát bắt một ngày sau đó.

Phước Tuấn - Hồng Nam