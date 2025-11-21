Tuổi trẻ rực rỡ của chị em song sinh 'đẹp nhất thế giới'

Theo Euronews, bà Alice (trái) và Ellen Kessler qua đời hôm 17/11 ở tuổi 89 bằng phương pháp an tử, cuối đời, họ ở ngôi nhà chung tại Grünwald, ngoại ô Munich, Đức.

Họ lên kế hoạch trước cho việc qua đời, với sự hỗ trợ của luật sư và bác sĩ, tuân thủ phán quyết năm 2020 của Tòa án Tối cao Đức về quyền an tử (quyền tự chọn thời điểm chết).

"Ra đi cùng nhau là điều chúng tôi mong muốn. Chúng tôi muốn tro cốt của mình được ở trong cùng một chiếc bình, đặt cạnh tro cốt của mẹ và chú chó cưng", bà Ellen từng nói tâm nguyện trên trang Bild.