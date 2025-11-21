Tuổi trẻ rực rỡ của chị em song sinh 'đẹp nhất thế giới'

Theo Euronews, bà Alice (trái) và Ellen Kessler qua đời hôm 17/11 ở tuổi 89 bằng phương pháp an tử, cuối đời, họ ở ngôi nhà chung tại Grünwald, ngoại ô Munich, Đức.
Họ lên kế hoạch trước cho việc qua đời, với sự hỗ trợ của luật sư và bác sĩ, tuân thủ phán quyết năm 2020 của Tòa án Tối cao Đức về quyền an tử (quyền tự chọn thời điểm chết).
"Ra đi cùng nhau là điều chúng tôi mong muốn. Chúng tôi muốn tro cốt của mình được ở trong cùng một chiếc bình, đặt cạnh tro cốt của mẹ và chú chó cưng", bà Ellen từng nói tâm nguyện trên trang Bild.
Theo Euronews, bà Alice (trái) và Ellen Kessler qua đời hôm 17/11 ở tuổi 89 bằng phương pháp an tử, cuối đời, họ ở ngôi nhà chung tại Grünwald, ngoại ô Munich, Đức.
Họ lên kế hoạch trước cho việc qua đời, với sự hỗ trợ của luật sư và bác sĩ, tuân thủ phán quyết năm 2020 của Tòa án Tối cao Đức về quyền an tử (quyền tự chọn thời điểm chết).
"Ra đi cùng nhau là điều chúng tôi mong muốn. Chúng tôi muốn tro cốt của mình được ở trong cùng một chiếc bình, đặt cạnh tro cốt của mẹ và chú chó cưng", bà Ellen từng nói tâm nguyện trên trang Bild.
Trên nhiều diễn đàn khắp thế giới, khán giả chia sẻ lại những bức ảnh từng làm mưa làm gió của hai chị em, thập niên 1950-1960, giai đoạn họ nổi tiếng toàn thế giới qua các vai trò ca sĩ, vũ công, diễn viên, người mẫu.
Trên nhiều diễn đàn khắp thế giới, khán giả chia sẻ lại những bức ảnh từng làm mưa làm gió của hai chị em, thập niên 1950-1960, giai đoạn họ nổi tiếng toàn thế giới qua các vai trò ca sĩ, vũ công, diễn viên, người mẫu.
Kessler Twins trình diễn ở The Ed Sullivan Show năm 1966. Video: Youtube/The Ed Sullivan Show
Hai chị em lấy nghệ danh Kessler Twins, câu chuyện của họ hy hữu trong lịch sử ngành giải trí: chị em chào đời cùng ngày, chung sự nghiệp, qua đời cùng ngày.
Hai chị em lấy nghệ danh Kessler Twins, câu chuyện của họ hy hữu trong lịch sử ngành giải trí: chị em chào đời cùng ngày, chung sự nghiệp, qua đời cùng ngày.
Alice và Ellen sinh năm 1936 tại Nerchau, bắt đầu học múa ballet từ năm 6 tuổi. Năm 1955, ông Pierre-Louis Guérin, giám đốc nhà hát Lido ở Paris, đưa hai cô gái 19 tuổi lên sân khấu đại lộ Champs-Élysées, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của họ.
Alice và Ellen sinh năm 1936 tại Nerchau, bắt đầu học múa ballet từ năm 6 tuổi. Năm 1955, ông Pierre-Louis Guérin, giám đốc nhà hát Lido ở Paris, đưa hai cô gái 19 tuổi lên sân khấu đại lộ Champs-Élysées, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của họ.
Năm 1962, Kessler Twins tới Italy, trở thành những phụ nữ tiên phong về phong cách thời trang, làm đẹp. Các vở nhạc kịch của họ cũng tạo cơn sốt.
Năm 1962, Kessler Twins tới Italy, trở thành những phụ nữ tiên phong về phong cách thời trang, làm đẹp. Các vở nhạc kịch của họ cũng tạo cơn sốt.
Hai chị em từng lập kỷ lục khi chụp hình tạp chí Playboy ấn bản Italy, toàn bộ bản in bán hết sau ba tiếng phát hành.
Hai chị em từng lập kỷ lục khi chụp hình tạp chí Playboy ấn bản Italy, toàn bộ bản in bán hết sau ba tiếng phát hành.
Kessler Twins gặt hái vô số giải thưởng về biểu diễn, có sức ảnh hưởng quan trọng trong làng nghệ thuật châu Âu.
Kessler Twins gặt hái vô số giải thưởng về biểu diễn, có sức ảnh hưởng quan trọng trong làng nghệ thuật châu Âu.
Alice và Ellen đều không kết hôn. Họ từng tiết lộ ám ảnh về người cha nghiện rượu và bạo hành gia đình nên chọn sống độc thân. Alice có những mối tình sâu sắc nhưng bà cho biết sự gắn kết với người em song sinh là vĩnh cửu.
Alice và Ellen đều không kết hôn. Họ từng tiết lộ ám ảnh về người cha nghiện rượu và bạo hành gia đình nên chọn sống độc thân. Alice có những mối tình sâu sắc nhưng bà cho biết sự gắn kết với người em song sinh là vĩnh cửu.
Người thân của Kessler Twins nói ở lễ tang của nghệ sĩ: "Alice và Ellen, như cách họ chia sẻ cuộc đời với nhau, cuối cùng nắm tay nhau nhắm mắt, mãi không tách rời".
Người thân của Kessler Twins nói ở lễ tang của nghệ sĩ: "Alice và Ellen, như cách họ chia sẻ cuộc đời với nhau, cuối cùng nắm tay nhau nhắm mắt, mãi không tách rời".
Như Anh
Ảnh: Vintage Everyday