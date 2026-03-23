Mong anh đủ trưởng thành và bản lĩnh, một thuyền trưởng thực thụ chèo lái con thuyền gia đình đến bến bờ an bình an và hạnh phúc nhất.

Đêm, tĩnh mịch, thả hồn theo từng làn gió nhẹ nơi balcon, Sài Gòn về đêm, một chút tĩnh, một chút lặng, những ánh đèn lo lói giữa vùng trời, em nghĩ về mình, về hiện tại và những ngày sau. Tuổi trẻ em không còn, lưng chừng em đã chạm. 43 năm một cuộc đời, một lối đi về, một bến neo đậu. Bạn bè thì nói em may mắn đó vì ung dung tự tại, không chạy ngược chạy xuôi khi con đau, con khóc, không nợ nần gì ai đời trước nên đó goi là may mắn, phước phần. Thật lòng nhiều khi em cũng thấy vậy. Vì ai đó nói, nợ nhau ngàn năm mới xuôi về chung lối; còn em đi xuôi và lối về thì đơn lẻ một mình. May mắn được chút phước phần từ ba mẹ và vũ trụ, em không kiêu sa nhưng đủ nét duyên thầm, không quá phô trương nhưng đủ sự ý chí, không quá sắc sảo nhưng chọn sống tư duy, đủ cho em một cuộc đời lặng yên, bão giông đủ để vượt qua thay vì yếu đuối tim nơi nương tựa.

Thật tình, em vốn dĩ không bản lĩnh như em nghĩ, chỉ là vì em không được phép yếu đuối để mặc đời xô ngã, vì than vãn trách móc em biết mình vẫn một mình, cần phải là bờ vai, là điểm tựa cho chính mình. Em vốn dĩ mang chiều sâu nội tâm của một người phụ nữ đủ trưởng thành qua bao bão giông của cuộc đời, nên khi có anh, cho phép em không cố gồng lên quá nhiều, bằng chiều sâu của anh trong tư duy, trong suy nghĩ, trong tiềm thức và cách anh đối diện với cuộc sống xung quanh. Mong anh là người đàn ông đủ trưởng thành và bản lĩnh, một thuyền trưởng thực thụ chèo lái con thuyền gia đình đến bến bờ an bình an và hạnh phúc nhất.

Một trang tin đầy đủ về anh, không phô trương nhưng đủ thật và nghiêm túc, sẽ là tín hiệu để em cho mình một cơ hội kết nối trong tương lai. Đợi tin anh. An lành và bình yên xin gửi đến tất cả.

