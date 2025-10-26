Tôi sợ đàn ông

Tôi không thể trải lòng với đàn ông một cách bình thường mà lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, sợ hãi.

Tôi là cô gái hướng nội, trầm tính, sống tình cảm, luôn nghĩ cho người khác trước rồi mới tới bản thân. Hiện tại tôi vẫn chưa thể tìm được chàng trai nào. Tôi có ám ảnh tuổi thơ về gia đình. Lúc khoảng 10 tuổi, trong mắt tôi, gia đình luôn cãi nhau, đánh nhau rồi sau đó hàng xóm đứng dòm ngó, nhìn nhà tôi la hét, chửi bới nhục mạ lẫn nhau. Lòng tôi đau mà không thể than thở với bất kì ai.

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn luôn có nỗi sợ với đàn ông. Tôi không thể trải lòng với đàn ông một cách bình thường mà lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, sợ hãi. Tôi không dám quen vì sợ họ làm mình đau, sợ họ đánh đập, phán xét,... Tôi không biết mình làm thế nào để vượt qua nỗi sợ này.

Hương Chi