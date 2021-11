Tuổi thơ cơ cực của sao võ thuật Trâu Triệu Long

Sao võ thuật Hong Kong Trâu Triệu Long làm thuê kiếm ăn từ năm sáu tuổi vì sợ phải rời xa mẹ.

Trâu Triệu Long (Collin Chou) hiện gây chú ý với vai phản diện trong The Curse of Turandot (Đồ Lan Đóa: Lời nguyền duyên khởi), ra rạp Trung Quốc từ 15/10. Nhiều khán giả nhận xét ở tuổi ngũ tuần, cảnh hành động của Trâu Triệu Long dứt khoát, đẹp mắt.

Trâu Triệu Long, 54 tuổi, trong phim "The Curse of Turandot". Ảnh: QQ

Theo HK01, Trâu Triệu Long cùng vợ con định cư ở Mỹ nhiều năm qua, ít xuất hiện ở sự kiện giải trí. Nam diễn viên sống giản dị, bình lặng sau nhiều sóng gió cuộc đời. Anh sinh ở Đài Loan trong gia đình nghèo, cha mất sớm, một mình mẹ chăm lo 13 người con. Mấy anh trai của Trâu Triệu Long bị gửi tới cô nhi viện vì nhà thiếu ăn, Trâu Triệu Long không muốn phải xa mẹ, bèn đi làm thuê từ năm sáu tuổi tại một tiệm điêu khắc. Anh làm các công việc như mài, đánh bóng cho tượng, trông nhà cho chủ.

Năm chín tuổi, Trâu Triệu Long làm thuê ở tiệm bánh bao. Vì không có cha, anh chị em Trâu Triệu Long thường bị trẻ hàng xóm bắt nạt. Bấy giờ, cậu được một người anh ở lò luyện võ gần nhà dạy võ miễn phí để đáp trả khi bị ức hiếp.

Cơ duyên phim ảnh đến với Trâu Triệu Long năm 12 tuổi (1979), khi anh được giới thiệu đóng thế cảnh bị ngã cho một cô gái tại trường quay ở Đài Bắc, Đài Loan. Bấy giờ, đạo diễn yêu cầu Triệu Long ngã từ trên bàn xuống. Khi quay, Trâu Triệu Long lăn mạnh đến mức chiếc bàn đổ xuống, cho hiệu ứng chân thực vượt mong đợi của đạo diễn và chỉ đạo hành động, vì thế diễn viên nhí chỉ cần quay một lần. Hài lòng với Trâu Triệu Long, đạo diễn hẹn nếu có việc sẽ gọi anh.

Trâu Triệu Long chủ yếu đóng vai phụ song vẫn được xếp vào danh sách sao võ thuật gốc Hoa nổi bật nhất. Ảnh: QQ

Thù lao cho lần đóng thế đầu tiên là 1.200 Đài tệ (980 nghìn đồng) trong khi lương cả tháng làm thuê của Trâu Triệu Long bấy giờ là 9.000 Đài tệ (7,3 triệu đồng). Anh bèn bỏ việc ở tiệm bánh bao, mua một chiếc giường gấp, ngủ vạ vật ở phim trường để rạng sáng có mặt sớm nhất ở các tổ quay, dễ được gọi đóng phim hơn.

Trâu Triệu Long làm diễn viên đóng thế tới khi 18 tuổi. Anh nói trên Sohu: "Trong ký ức của tôi, đó là thời kỳ vui vẻ và đẹp đẽ nhất. Tôi không có tuổi thơ như người khác nhưng tôi được gặp con người ở mọi tầng lớp, học được rất nhiều điều". Tuy nhiên, việc đóng phim từ bé khiến Trâu Triệu Long hình thành thói quen nhìn sắc mặt người khác để làm việc. Bấy giờ anh thụ động, tự ti, không bao giờ dám yêu cầu điều gì.

Trâu Triệu Long gặp ân nhân - Hồng Kim Bảo - khi 18 tuổi, do người quen giới thiệu. Sao võ thuật chọn anh đóng vai chính cho một phim nhưng sau tác phẩm này, Trâu Triệu Long nhập ngũ. Hồng Kim Bảo nói với anh: "Rèn luyện tốt, sau này anh đưa em tới Hong Kong".

Chân Tử Đan đọ sức Trâu Triệu Long trong “Flash Point” (2007) Trâu Triệu Long đối đầu Chân Tử Đan trong "Đảo hỏa tuyến" (2007). Video: Mandarin Films

Trâu Triệu Long lo sợ Hồng Kim Bảo chỉ nói cho vui. Không ngờ một tháng trước khi xuất ngũ, anh hay tin nhân viên của Hồng Kim Bảo đã chuẩn bị xong thủ tục đón anh từ Đài Loan tới Hong Kong để làm việc. Trâu Triệu Long bước vào giai đoạn bận rộn với các vai trò diễn viên, chỉ đạo hành động. Cuối thập niên 1980, cát-xê một phim của anh khoảng 500.000 HKD (gần 1,5 tỷ đồng), mỗi năm anh đóng từ ba tới năm phim. Từng có lúc, Trâu Triệu Long nghĩ: "Kiếm tiền thật dễ". Tài tử chủ yếu đóng phản diện trong các tác phẩm ăn khách như Cận vệ Trung Nam Hải, Quan xẩm lốc cốc, Hoắc Nguyên Giáp, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1993, Thần bài 3, Vô gian đạo 2, Tứ đại danh bộ... Anh còn tham gia các phim Hollywood The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions, Dead or Alive...

Đóng cảnh hành động gần 40 năm, Triệu Long bị thương nặng hai lần. Lần đầu năm 1991, anh vừa chỉ đạo võ thuật vừa đóng thế cho Quan Chi Lâm, kết quả bị rách cơ lưng, tổn thương nhiều vị trí và phải nằm viện ba tháng. Lần thứ hai, anh bị gãy tay khi diễn cảnh nhào lộn trên không, phải điều trị bốn tháng. "Làm nghề của tôi, bị thương như thế là nhẹ, là may mắn", Trâu Triệu Long nói.

Vợ chồng Trâu Triệu Long, Ông Tuệ Đức. Ảnh: Sina

Thời trẻ, rủng rỉnh tiền bạc, Trâu Triệu Long một năm thay xe hơi năm lần, sử dụng toàn quần áo hàng hiệu. Đến nay, anh hầu như không mua quần áo đắt đỏ, chủ yếu mặc đồ cũ. Vì dịch, Trâu Triệu Long có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Anh kết hôn cùng cựu diễn viên, người mẫu Hong Kong Ông Tuệ Đức được 22 năm, có ba con gồm hai con trai song sinh và một con gái. Gia đình từng gặp sóng gió năm 2017, khi một cô gái tiết lộ là nhân tình của Trâu Triệu Long. Sau đó, Ông Tuệ Đức viết trên trang cá nhân cô tin chồng không làm điều có lỗi với gia đình. Hôn nhân hai người không bị ảnh hưởng bởi sự việc.

Nghinh Xuân