Tuổi thơ 'bị đánh cắp' của cậu bé khỏe nhất thế giới

MỹRichard Sandrak đã bắt đầu tập luyện suốt ngày từ khi 5 tuổi, đến 8 tuổi, cậu sở hữu cơ bụng rắn chắc, cơ ngực cuồn cuộn và có thể đẩy tạ gấp ba lần trọng lượng cơ thể.

Chàng trai người Mỹ gốc Ukraine sinh năm 1992 từng được mệnh danh là "cậu bé khỏe nhất thế giới" hay "Hercules nhí".

Nhưng sau ánh hào quang, tuổi thơ Richard là chuỗi ngày ám ảnh. Cậu phải học tại nhà, không có bạn bè, tuân thủ chế độ ăn không muối, đường. Richard tập luyện 7 giờ mỗi ngày, thực hiện 600 lần hít đất và 300 lần squat.

Bố của Richard là một người nóng tính và ưa bạo lực. Một buổi tập bình thường có thể biến thành thảm họa nếu ông nổi điên. Có lần Richard phải thực hiện bài tập trong 12 giờ liền. Năm 9 tuổi, cậu từng phải squat không ngừng trong suốt một bộ phim.

"Tôi dần quen vì cả tuổi thơ tôi đều như vậy. Tôi không có gì để so sánh, chẳng có bạn nào để nói 'điều đó không bình thường'", anh kể.

Richard Sandrak từng được mệnh danh cậu bé khỏe nhất thế giới theo cân nặng. Ảnh: Metro

Năm 2003 khi 11 tuổi, Richard gọi cảnh sát sau khi chứng kiến cha bạo hành mẹ. Người cha bị bỏ tù rồi trục xuất về Ukraine. "Từ lúc đó, tôi mới thực sự được hít thở", anh nói. Sự vắng mặt của người cha độc đoán giúp Richard lần đầu được đến trường, ăn những món mình muốn và có người bạn đầu tiên.

16 tuổi, Richard rời xa tạ sắt, tìm đến thể dục dụng cụ, bơi lội, bóng rổ, trượt ván. Nhưng tuổi thơ tập luyện quá mức đã để lại hậu quả khớp gối và mắt cá tổn thương nặng. 18 tuổi, anh chọn cuộc sống bình thường, làm đầu bếp, theo đuổi đam mê ẩm thực.

Nhưng rượu bia lại phủ bóng đen lên cuộc đời chàng trai. Bị cha cho uống chén rượu đầu tiên từ năm 9 tuổi và lớn lên trong môi trường tiệc tùng của giới sao nhí Hollywood, Richard sớm nghiện ngập. "Rượu từng là một phần lớn trong con người tôi. Dù làm gì tôi cũng phải có nó bên cạnh", anh thừa nhận.

Richard (trái) với nam diễn viên Lorenzo Henrie tại sự kiện năm 2009. Ảnh: Metro

Nhiều năm liền, Richard sống trong trầm cảm, dằn vặt và tự hủy hoại mình. Sau hai lần bị sỏi thận vì rượu và căng thẳng, anh quyết định cai rượu từ ngày 31/10/2023.

Nhìn lại cuộc đời mình, Richard cho rằng mọi bi kịch bắt nguồn từ tuổi thơ bị kiểm soát. "Khi ai đó bị buộc phải sống theo ý muốn của người khác, gánh nặng tâm lý rất lớn. Đó là lý do nhiều đứa trẻ nổi tiếng tìm đến nghiện ngập để trốn chạy thực tại", anh nói.

Richard hiện nay sống cùng bạn gái là luật sư và hai chú mèo tại Los Angeles. Thời gian rảnh, anh chơi golf, bóng rổ, leo núi và dần tập luyện trở lại. Anh cân nhắc hướng đi mới làm huấn luyện viên dinh dưỡng hoặc diễn viên.

Richard (phải) ngày nay đã trở lại cuộc sống bình thường sau cai nghiện rượu thành công. Ảnh: Metro

Richard vẫn giữ mối gắn bó bền chặt với mẹ, người từng cùng anh vượt qua những năm tháng địa ngục.

"Khi nhìn lại tất cả những gì đã trải qua, tôi có cảm giác như đang nhìn vào cuộc đời của một người khác. Và tôi có thể nói rằng, tôi hầu như hài lòng với con người mình ngày hôm nay", anh nói.

Bảo Nhiên (Theo Metro)