Tuổi đẹp xông đất năm Bính Ngọ 2026

Xông đất là nghi lễ đón người đầu tiên đến thăm nhà sau giao thừa, mang ý nghĩa khởi đầu may mắn cho năm mới.

Đây không chỉ là nghi thức đón năm mới, mà còn là biểu tượng của niềm tin và hy vọng, giúp con người tìm thấy sự an lành, lạc quan trong mỗi khởi đầu.

Năm Bính Ngọ 2026 thuộc Vận 9 (Hạ nguyên), do sao Cửu Tử chủ quản. Đây là năm thứ hai trong chu kỳ ba năm "hành hỏa vận" (Ất Tỵ, Bính Ngọ, Đinh Mùi) đều thuộc phương Nam.

Nằm trong vận Hỏa, nhưng ngũ hành năm 2026 là Thiên hà thủy (nước sông Thiên hà). Sự kết hợp này tạo nên mối quan hệ "Thủy - Hỏa tương tế": lấy sự mát mẻ của nước để tiết chế tính nóng nảy của hỏa, đồng thời dùng sức nóng để sưởi ấm dòng nước. Trong triết học cổ đại, đây là biểu hiện của "đức hiếu sinh", tạo ra sự cân bằng cho vạn vật.

Theo phong thủy Huyền không và Thần sát, năm 2026 hướng tốt xuất hành lần lượt là Đông Nam - chính Bắc và chính Đông.

Các tuổi có vận khí tốt, tức là người thuộc địa chi được các sao tốt lưu chiếu trong năm, cụ thể là: Mão, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi.

Trong các tuổi nêu trên, lại tùy thuộc vào các "tam hợp cục" để chọn tuổi phù hợp với tuổi chủ nhà.

Các tam hợp gồm: Thân – Tý – Thìn; Dần – Ngọ - Tuất; Tỵ - Dậu – Sửu và Hợi – Mão – Mùi (còn gọi là Ngũ hành hợp). Ví dụ: Chủ nhà tuổi Tý có thể chọn người tuổi Thìn (cùng tam hợp cục) để mời xông đất.

Cũng có thể mời người người trong nhóm tuổi nhị hợp (lục hợp) để mời xông đất. Các nhị hợp gồm: Dần – Hợi; Tý – Sửu; Mão – Tuất; Thìn – Dậu; Tỵ - Thân và Ngọ - Mùi.

Các cặp này còn gọi là địa chi âm – dương hợp. Theo đó, chủ nhà tuổi Dần có thể chọn mời người tuổi Hợi xông đất và ngược lại...

Lý do chọn người có vận khí tốt và hợp với tuổi chủ nhà để xông đất xuất phát từ quy luật "đồng khí tương cầu" trong vũ trụ. Âm dương, ngũ hành tương hợp là tốt, không hợp thì có thể tạo ra sát khí, bất lợi.

Ảnh minh họa: Istock

Giải mã những kiêng kỵ dân gian

Nhiều người thường thắc mắc về việc phụ nữ hay người đang có tang xông đất. Dưới góc nhìn chuyên gia, điều này cần được hiểu đúng:

Phụ nữ có nên xông đất?

Quan niệm phụ nữ không nên xông đất là một định kiến cũ. Thực tế, phụ nữ hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò này nếu có vận khí tốt và hợp tuổi gia chủ.

Trước đây việc kiêng kỵ chủ yếu liên quan đến vấn đề vệ sinh trong kỳ kinh nguyệt do điều kiện y tế còn hạn chế. Hiện nay, chỉ cần người xông đất có tâm thế vui vẻ, khỏe mạnh thì giới tính không phải là rào cản.



Người có chuyện buồn, tang gia?

Những gia đình vừa có chuyện buồn hoặc tang chế thường tự ý thức không đi xông đất. Đây không phải là vấn đề "vận đen" mang tính thần học, mà chủ yếu là khía cạnh tâm lý và sự tinh tế.

Ngày Tết là dịp vui, người có nỗi buồn trong lòng thường khó trao gửi những lời chúc tụng hân hoan, vì vậy họ thường chọn ở nhà để giữ trọn sự tế nhị với xóm giềng.

Nhà nghiên cứu văn hóa, phong thủy Phạm Đình Hải