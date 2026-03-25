Tuổi 27 của sao nhí một thời Kim So Hyun

Theo Osen, 2026 là năm bận rộn của Kim So Hyun. Người đẹp hiện làm khách mời show thực tế The village barber cùng Park Bo Gum và quay hai phim truyền hình mới - Love doctor, dự kiến lên sóng giữa năm. Trong phim, So Hyun đảm nhận vai Im Yoo Jin, từng loay hoay, mất phương hướng trước ngã rẽ tương lai, nhưng dần học cách đối diện và vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Ở tác phẩm khác - White Scandal, Kim So Hyun hóa thân Ji Eun Seol - sao nhí từng được kỳ vọng nhưng sự nghiệp sụp đổ khi cô nhận lỗi thay anh trai. Không muốn từ bỏ đam mê nghệ thuật, Eun Seol chuyển hướng làm quản lý. Trong công việc, cô bất ngờ chạm mặt Dan Yi Hyuk (Song Kang) - nhân vật gắn liền biến cố năm xưa. Phim sẽ khởi quay vào tháng 6 và dự kiến lên sóng cuối năm nay. Ảnh: Instagram Wow_kimsohyun