Tuổi 27 của sao nhí một thời Kim So Hyun

Theo Osen, 2026 là năm bận rộn của Kim So Hyun. Người đẹp hiện làm khách mời show thực tế The village barber cùng Park Bo Gum và quay hai phim truyền hình mới - Love doctor, dự kiến lên sóng giữa năm. Trong phim, So Hyun đảm nhận vai Im Yoo Jin, từng loay hoay, mất phương hướng trước ngã rẽ tương lai, nhưng dần học cách đối diện và vượt qua giai đoạn khủng hoảng.
Ở tác phẩm khác - White Scandal, Kim So Hyun hóa thân Ji Eun Seol - sao nhí từng được kỳ vọng nhưng sự nghiệp sụp đổ khi cô nhận lỗi thay anh trai. Không muốn từ bỏ đam mê nghệ thuật, Eun Seol chuyển hướng làm quản lý. Trong công việc, cô bất ngờ chạm mặt Dan Yi Hyuk (Song Kang) - nhân vật gắn liền biến cố năm xưa. Phim sẽ khởi quay vào tháng 6 và dự kiến lên sóng cuối năm nay. Ảnh: Instagram Wow_kimsohyun
Ở tuổi 27, nhờ diện mạo sáng và lối sống không scandal, So Hyun đắt show làm đại diện thương hiệu, chụp hình tạp chí. Ảnh: Elle
Người đẹp được fan khen sắc vóc trong bộ ảnh thời trang. Cô chưa từng công khai hẹn hò ai. Ảnh: Instagram Wow_kimsohyun
So Hyun chụp ảnh thời trang.
Người đẹp chọn sắc trắng trong họp báo phim ở Seoul, Hàn Quốc, cuối tháng 5 năm ngoái. Do thể trạng dễ tăng cân, Kim So Hyun phải thắt chặt chế độ ăn trước và trong thời gian đóng phim. Ảnh: Topstarnews
Dispatch gọi Kim So Hyun là "Nữ thần sân bay" trong lần xuất ngoại đến Italy dự sự kiện. Ảnh: Topstarnews
Ở show diễn thuộc khuôn khổ Tuần thời trang Milan, Italy (25/2-3/3), người đẹp thu hút ống kính với đầm xanh da trời. Dispatch và nhiều chuyên trang giải trí của Hàn nói bất ngờ vì trước đó So Hyun hiếm khi diện phong cách gợi cảm. Ảnh: Saravavasori
Sao Hàn có lượng fan lớn tại Đông Nam Á, nhất là Philippines, Thái Lan, Singapore và Việt Nam. Theo Osen, các buổi họp fan của diễn viên ở nước ngoài luôn thu hút "biển" người. Ảnh: Instagram Wow_kimsohyun
Kim So Hyun khiến khán giả thích thú khi dự buổi họp fan của đàn anh Park Bo Gum - hợp tác với cô trong phim Good boy - hồi năm ngoái.
Như Anh